Prancūzijos ambasada Lietuvoje padėkojo ugniagesiams už suteiktą pagalbą kovojant su gaisrais

„Prancūzija nuoširdžiai dėkoja Lietuvai už solidarumą ir pagalbą gesinant gaisrus. Esame labai dėkingi ugniagesiams, kurie rizikavo savo gyvybėmis, kad apgintų mūsų gyvybes“, – sakoma ketvirtadienį išplatintame Prancūzijos ambasados Lietuvoje pranešime.
Ambasados teigimu, gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje tokia šalių tarpusavio pagalba liudija tarptautinio, ypač Europos bendradarbiavimo per Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, svarbą.
Pranešime sakoma, kad Lietuva į pagalbą Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų ir 9 specializuotas transporto priemones. Lietuvos ugniagesiai Bordo ir Marselio regionuose kartu su Prancūzijos gelbėjimo tarnybomis dirbo 13 dienų. Jų pagalba prisidėjo prie gyventojų ir aplinkos apsaugos bei gaisrus gesinusių Prancūzijos tarnybų darbo.
BNS rašė, kad Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai į Prancūziją buvo siunčiami per Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą.
Pasak Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojo Sauliaus Tamulevičiaus, nuo 2010-ųjų metų tai yra šeštoji tarptautinė pagalbos misija, kurioje dalyvauja Lietuvos ugniagesiai.
Dalis į Prancūziją vykusių pareigūnų neseniai dalyvavo misijose Venesueloje ir Turkijoje, šias sukrėtus žemės drebėjimams.
Prancūzijos ugniagesiams Žirondos regione kovojant su miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 220 tūkst. žmonių, gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo 42 tūkst. hektarų plotą.
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