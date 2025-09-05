Prasideda JAV kariuomenės pratybos „Geležinis kumštis“

Jos vyks Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Estijos teritorijose.
Anot Lietuvos kariuomenės pranešimo, šios pratybos yra NATO sąjungininkų mokymų dalis ir vyks lygiagrečiai nacionalinėms pratyboms „Perkūno griausmas 2025“.
Pagrindinis „Geležinio kumščio“ tikslas – treniruoti JAV kariuomenės vienetų gebėjimą greitai perdislokuoti pajėgas iš nuolatinės dislokacijos vietos ir pasirengti karinių operacijų vykdymui NATO rytiniame flange.
Planuojamas sąjungininkų karinės technikos kolonų judėjimas iš Lenkijos į pratybų vietas Lietuvoje.
Taip pat pratyboms į Lietuvą bus perdislokuota apie 18 JAV kariuomenės orlaivių – atakos sraigtasparnių AH-64 „Apache“ ir bendrosios paskirties sraigtasparnių UH-60 „Black Hawk“. Skrydžiai vyks daugelyje šalies regionų bei pasienio ruožuose. Dalis skrydžių bus vykdomi nakties metu bei itin žemame aukštyje – maždaug 150 metrų.
„Siekiant užtikrinti karinių skrydžių saugą, orlaivių įgulų ir gyventojų saugumą, tam tikrose teritorijose bus nustatytos laikinos žemo aukščio neskraidymo zonos. Šios priemonės leis saugiai atskirti karinių ir civilinių orlaivių judėjimą“, – teigiama kariuomenės pranešime.
Kaip BNS rašė, rugsėjo–spalio mėnesiais Lietuvoje vyksiančiose „Perkūno griausmo“ pratybose dalyvaus apie 17 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių.
