Prasideda kariuomenės informacinių veiksmų pratybos „Pasitikėjimas 2025“

Anot kariuomenės pranešimo, karių specialistų grupės paskirtuose atsakomybės rajonuose vertins civilinę aplinką ir jos įtaką karinėms operacijoms, suplanuos ir vykdys informacinius veiksmus.
Kariai tobulins bendravimo su svarbiais asmenimis, civilinių institucijų ir organizacijų atstovais bei vietos gyventojais įgūdžius, rengs informacinius pranešimus, treniruosis reaguoti į įvairius incidentus.
Pratybose dalyvaus apie 200 Lietuvos bei NATO karių, o jos vyks karinėse ir civilinėse teritorijose Panevėžio bei Šiaulių miestuose, Mažeikių, Akmenės, Joniškio, Šiaulių, Telšių, Kelmės, Radviliškio, Pakruojo, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio, Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose šviesiu bei tamsiu paros metu.
Imitaciniai šaudmenys, pirotechninės priemonės, sprogstamieji paketai nebus naudojami.
Sausumos pajėgų Vadovybės štabo organizuojamos pratybos orientuotos į pasirengimą atremti hibridines grėsmes ir treniruoti karius veikti civilinėje aplinkoje.
Šiose pratybose informacinių veiksmų vienetų kariai, bendradarbiaudami su civilinėmis institucijomis pagal nustatytas procedūras ir pratybų scenarijų, treniruosis analizuoti ir vertinti civilinę aplinką bei planuoti ir vykdyti informacinių veiksmų užduotis.
Pratybose taip pat bus siekiama įvertinti Civilių ir kariškių bendradarbiavimo ir Informacinio operacijų vienetų pasirengimą vykdyti numatytas užduotis valstybės ginkluotos gynybos užduočių kontekste
