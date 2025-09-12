Prasidėjus „Zapad“ – žinia iš kariuomenės

„Kaip ir anksčiau minėjome, nefiksuojame Rusijos sausumos kariuomenės telkimo prie mūsų šalies sienų (kas būtų rimta raudona vėliavėlė), o matome Rusijos kariuomenę prikaustytą Ukrainoje, kas reiškia, kad tiesioginio puolimo prieš NATO per Lietuvą ar kitas Baltijos šalis tikimybė išlieka maža“, – įraše feisbuke penktadienį teigė kariuomenė.
Tačiau, anot jos, šiuo laikotarpiu, yra išaugusi „sienos pažeidimų, dronų įskridimų, signalų trikdžių ir kitokių provokacijų“ tikimybė.
„Tą visi pamatėme aiškiau, nei aiškiai, tai susiję ir su pratybomis, ir su vykstančia Rusijos agresija prieš Ukrainą. Tokia yra naujoji realybė“, – teigiama įraše.
Kariuomenė pabrėžia, kad į „Zapad“ reaguojama tiek atsakomosiomis pratybomis, tiek ne pratybų veiksmais.
Anot jos, nuo rugsėjo 2 dienos vyksta mokymai „Perkūno Griausmas 2025“, apimantys daug tarpusavyje susijusių pratybų, šiuose mokymuose per rugsėjo–spalio mėnesius dalyvaus 17 tūkst. karių.
„Šią akimirką vykstančiose pratybose Lietuvoje manevruoja virš 3000 karių – nuo „Inžinierių griausmo“, kuriame teikti paramą pėstininkams treniruojasi Lietuvos ir sąjungininkų karo inžinerijos padaliniai, „Didžiojo Erelio“, kurio metu į Lietuvą persidislokuoti treniruojasi Bundesvero 37-oji brigada bei kitų pratybų iki „Geležinio kumščio“, kuriame, be perdislokavimo treniruočių, Pabradėje kovinius šaudymus atlikti treniravosi JAV kariuomenės atakos sraigtasparniai“, – sako kariuomenė.
„Vyksta ir viešai neskelbiamo turinio pratybos, kuriose treniruojasi kiti atitinkami kariuomenės pajėgumai. Šiaip pratybos šiuo metu vyksta visame rytiniame NATO flange, kuriose dalyvaus iš viso apie 40 tūkstančių karių“, – pridūrė ji.
Ne pratybų veiksmai, kariuomenės teigimu, apima Lietuvoje budinčius NATO oro policijos naikintuvus, pasienyje su Baltarusija budintį antžeminės oro gynybos vienetą su trumpojo nuotolio oro gynybos sistemomis.
„Turime Lietuvoje dislokuotus sąjungininkus (šiai dienai virš 4000 sąjungininkų karių yra Lietuvos teritorijoje), vyksta ilgalaikis sienos fortifikavimo projektas (šiai dienai užblokuoti arba paruošti užblokavimui virš 20 šiuo metu nenaudojamų, bet svarbių priartėjimo kelių į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos) ir kita veikla“, – nurodo ji.
Niekas negalime atspėti, kas nutiks kitą naktį.
Žvalgybos duomenimis, iš viso „Zapad“ pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių, vien Baltarusijoje laukiama iki 8000, o Kaliningrade – iki 4000 karių. Pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.
„Niekas negalime atspėti, kas nutiks kitą naktį. Oro gynyba nereiškia geležinio kupolo – dronai gali būti pastebėti ir numušti, gali ir nebūti, jei neužfiksuos radarai, trukdys debesys, apeis saugomą zoną, kažkur nukris ar dar kitokiomis aplinkybėmis – tokia realybė, su kuria susiduria visos valstybės, įskaitant ir mus“, – įraše sako kariuomenė.
Pratybos „Zapad-2025“ vyks rugsėjo 12–16 dienomis.
