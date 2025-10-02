Pratęstas Lietuvos oro erdvės uždarymas pasienyje su Baltarusija

„Draudžiamosios zonos galiojimas oro erdvės skrydžiams pasienio su Baltarusija dalyje yra pratęstas iki gruodžio 1 dienos“, – BNS ketvirtadienį nurodė kariuomenė.
Oro erdvė uždaryta rugpjūčio 12 dieną. Anksčiau planuota, kad toks ribojimas tęsis iki spalio.
Kaip anksčiau skelbė Krašto apsaugos ministerija, dalis oro erdvės pasienyje uždaryta atsižvelgiant į saugumo situaciją ir galimas grėsmes visuomenei, ypač dėl rizikos civilinei aviacijai, kylančios iš oro erdvės dronais pažeidimų.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė BNS teigė, jog oro erdvės uždarymas bus taikomas, kol pavyks suderinti naujame įstatyminiame reguliavime kariuomenės vadui numatytą leidimą uždaryti reikalingas zonas.
„Vis dėlto dar yra daromi tam tikri poįstatyminiai darbai ir praktinis darbas dėliojant tam tikrus tinklelius, algoritmus ir paruošiant visą šitą sistemą, kad ji praktiškai veiktų. Tai kol dar yra vykdomi šitie darbai, mes pratęsime tą automatinį draudžiamų oro erdvės zonų galiojimą“, – kalbėjo ministrė.
„Tam tikrą oro erdvės dalį laikysime uždarę, kol susidėliosime visus tikslius praktinius darbus ir tada galėsim labai taikliai ir tiksliai uždarinėti ten, kur mums reikia, tada, kada mums reikia, galbūt ir labai neilgiems laikotarpiams“, – aiškino D. Šakalienė.
Praėjusią savaitę Seimas įstatymų pakeitimais leido kariuomenei greičiau ir paprasčiau neutralizuoti dronus, keliančius grėsmę Lietuvos oro erdvei, taip pat esant poreikiui – kreiptis į eismo paslaugų teikėją dėl nedelsiamo skrydžių tam tikrose zonose ribojimo.
Pataisos parengtos atsižvelgiant į šios vasaros įvykius, kai į Lietuvą įskrido du rusiški dronai „Gerbera“, vienas jų turėjo sprogmenų.
Naujausi komentarai