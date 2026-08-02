Pratybose „Kęstučio smūgis 26“ stiprinama kariuomenės ir valstybės institucijų sąveika

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, minėtos pratybos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono vertinamosios lauko taktikos pratybos „Kęstučio smūgis 26“ liepos 29 – rugpjūčio 6 dienomis vyksta Jurbarke, Smalininkuose, Viešvilėje ir Tauragės poligone.
Pratybose apie 650 karių ir daugiau kaip 140 karinės technikos vienetų vertina bataliono kovinį pasirengimą, kartu stiprindami kariuomenės ir kitų valstybės institucijų gebėjimą koordinuotai vykdyti bendras užduotis.
„Šių metų pratybose ypatingas dėmesys skiriamas tarpinstitucinei sąveikai. Kęstučio bataliono kariai kartu su komendantūrų, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir kitų institucijų atstovais treniruoja veiksmų koordinavimą, keitimąsi informacija ir sprendimų priėmimą įvairiose saugumo situacijose. Bendras rengimas leidžia tobulinti institucijų pasirengimą veikti išvien taikos metu, krizių ir valstybės gynybos atveju“, – teigiama Lietuvos kariuomenės pranešime spaudai.
Šios pratybos yra baigiamasis privalomosios pradinės karo tarnybos karių rengimo etapas. Jų metu vertinamas karių individualus pasirengimas, padalinių gebėjimas vykdyti paskirtas užduotis, o vadų – planuoti operacijas, vadovauti pavaldiniams ir priimti sprendimus dinamiškoje operacinėje aplinkoje.
Vykdydami įvairius taktinius scenarijus kariai treniruoja puolimo ir gynybos veiksmus, manevrą, logistinį aprūpinimą, inžinerinę paramą bei padalinių tarpusavio sąveiką. Pratybose naudojama bataliono ginkluotė ir karinė technika, siekiant kuo realistiškiau įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti jiems pavestas užduotis.
Kasmet organizuojamos vertinamosios lauko taktikos pratybos „Kęstučio smūgis“ yra Kęstučio bataliono kovinio rengimo ciklo dalis. Jomis užtikrinama, kad bataliono kariai ir vadai būtų pasirengę veikti sudėtingoje operacinėje aplinkoje, o kariuomenės ir kitų valstybės institucijų bendradarbiavimas būtų grindžiamas iš anksto suderintomis procedūromis ir veiksmų koordinavimu.
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