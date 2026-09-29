 Premjeras: JAV nusprendus, Lietuva pasirengusi priimti amerikiečių karius nuolatiniam dislokavimui

Premjeras: JAV nusprendus, Lietuva pasirengusi priimti amerikiečių karius nuolatiniam dislokavimui

2026-09-29 23:26
BNS inf.

Lietuva norėtų nuolatinio JAV karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius.

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Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius / P. Adamovič/BNS nuotr.

Ministras pirmininkas teigia šį klausimą aptaręs su Vilniuje rugsėjį apsilankiusiu JAV specialiuoju pasiuntiniu Minskui Johnu Coale'u (Džonu Koulu).

„Mes tikrai tam pritartume, jei jie (amerikiečiai – BNS) yra pasiruošę“, – antradienį interviu „Bloomberg“ sakė Briuselyje viešintis M. Sinkevičius.

„Tiesą sakant, mes to siekiame: aš susitikau su specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (...) aš jam pasakiau – gerai, mes iš tikrųjų norėtume, kad JAV kariai būtų dislokuoti nuolat, ir esame pasirengę padengti išlaidas, jei tai įvyktų“, – kalbėjo jis.

Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu.

Kaip rašė BNS, atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje.

Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau – apie tūkstantį. Tarp į Lietuvą atvyksiančios ginkluotės – ir tankai „Abrams“.

Amerikiečių kariai, kaip ir anksčiau, Lietuvoje tarnaus devynis mėnesius.

Šią vasarą rotaciją Lietuvoje baigė daugiau nei tūkstantis JAV karių.

Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.

Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkst. JAV karių.

Šiame straipsnyje:
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Lietuva
JAV kariai
Mindaugas Sinkevičius

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