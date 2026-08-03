Premjeras pasiūlė iš ugdymo programų išbraukti Rusijos rašytoją

Premjero teigimu, Lietuvos moksleiviai patriotizmo ir pilietiškumo neturėtų būti mokomi remiantis autoriais, kurių kūryba siejama su Rusijos imperine ideologija.
Vyriausybės vadovas taip pat pasiūlė į mokyklų programas įtraukti ukrainiečių literatūros klasiko Taraso Ševčenkos kūrybą. Pasak jo, tai padėtų Lietuvos jaunimui geriau pažinti ukrainiečių tautos tapatybę ir ją formavusius literatūros tekstus.
ELTA primena, kad 2022 m. patvirtintos atnaujintos bendrojo ugdymo programos sulaukė kritikos ne tik dėl jų įgyvendinimo, bet ir dėl rekomenduojamos literatūros sąrašo. Tuomet diskutuota, kad į jį įtraukta daugiau rusų autorių nei ankstesnėse programose, o ukrainiečių literatūrai vietos nenumatyta.
Kritikai ragino į programas įtraukti ukrainiečių klasikų, tarp jų – T. Ševčenką, o ŠMSM pabrėžė, kad rusų autoriai nėra privalomi, o mokytojai gali rinktis ir kitų šalių autorių kūrybą.
ŠMSM sprendimą žada iki rugpjūčio pabaigos
ŠMSM žada iki rugpjūčio pabaigos apsvarstyti šį pasiūlymą ir priimti sprendimą.
„Programos pakeitimas atsisakant vieno ar kito autoriaus, kuris teikiamas kaip pavyzdys mokytojo pasirinkimui, yra galimas padaryti dar iki prasidedant naujiems mokslo metams, – BNS pirmadienį perduotame komentare teigė ministerija. – Planuojame, kad visos gautos pastabos bus įvertintos per artimiausias dvi savaites ir reikalingi pakeitimai bus patvirtinti rugpjūčio mėnesio pabaigoje.“
Pasak ŠMSM, šiuo metu ministerija yra gavusi siūlymų ir dėl kitų derinti pateiktų bendrųjų ugdymo programų pakeitimų.
Pasak ministerijos, M. Lomonosovas yra pateiktas kaip pasirenkamasis autorius rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programoje, skirtoje mokyti devintoje – I gimnazijos – klasėje.
„Autorius greta kitų pateiktas kaip pavyzdys, kokie kūriniai gali būti nagrinėjami analizuojant temą „Klasicizmas ir Šviečiamasis amžius“. Konkrečius autorius renkasi dalyko mokytojas“, – teigia ŠMSM.
M. Lomonosovas – XVIII amžiaus rusų mokslininkas, rašytojas, atradęs, kad Venera turi atmosferą. Jis rašė mokslinius ir literatūrinius darbus, tarp jų – „Laiškas apie rusų eiliavimo taisykles“, odė „Chotino užėmimo proga“, traktatas „Žodis apie chemijos naudą“.
T. Ševčenka – literatūros klasikas ir tautinio atgimimo veikėjas, dažnai vadinamas moderniosios ukrainiečių literatūros pradininku. Tarp jo kūrinių – eilėraščių rinkinys „Kobzarius“, poemos „Iškastas kapas“, „Hamalija“, „Eretikas“.
Vilniuje, Ukrainos skvere, stovi šiam poetui skirtas paminklas, sostinėje yra jo vardu pavadinta gatvė.
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