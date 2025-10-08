Premjerė: Cichanouskajos apsaugos lygis pritaikytas pagal dabartines grėsmes

„Apsauga nėra nuimta. Apsauga yra parinkta pagal grėsmių lygį“, – žurnalistams trečiadienį sakė Vyriausybės vadovė.
„Tarnybos puikiai atlieka savo darbą, vertina kiekvieną dieną, koks yra grėsmių lygis, ir pagal tai modeliuoja, kokia apsauga turi būti taikoma. Tai Sviatlana Cichanouskaja apsaugą turi, bet ji yra pritaikyta pagal šios dienos realijas“, – kalbėjo ji.
LRT antradienį skelbė, kad sumažinus fizinės apsaugos lygį, S. Cichanouskajos apsauga Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui, kuris asmenų apsaugą užtikrina ne kaip valstybės vadovui, o kaip asmeniui, kuriam objektyviai gali kilti tam tikros grėsmės.
Trečiadienį portalas pranešė, kad dėl šio sprendimo buvo laikinai sustabdyta S. Cichanouskajos biuro Vilniuje veikla. Šią informaciją LRT patvirtino diplomatinis jos patarėjas Dzianisas Kučinskis.
Baltarusių opozicijos lyderė S. Cichanouskaja nuo atvykimo į Lietuvą 2020-aisiais buvo visą parą saugoma VAT pareigūnų.
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas taip pat sako, kad Baltarusijos opozicijos lyderės fizinės apsaugos lygis sumažintas atsižvelgus į pasikeitusį grėsmių vertinimą. Jis LRT televizijai trečiadienį teigė, kad sprendimas priimtas jį suderinus VAT ir Vyriausybės kanceliarijai.
Budrys kritikuoja „tirštinančius spalvas“ dėl Cichanouskajos apsaugos
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys trečiadienį pareiškė, kad dalis politikų Lietuvoje sutirština spalvas komentuodami sprendimą sumažinti baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos apsaugos lygį.
„Aš galiu tik apgailestauti, kad ir kai kurie Lietuvoje veikę ar veikiantys asmenys tyčia tirština spalvas, siekia pristatyti tai kaip Lietuvos užsienio politikos Baltarusijos atžvilgiu pasikeitimą“, – žurnalistams Seime trečiadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
LRT antradienį skelbė, kad sumažinus fizinės apsaugos lygį, S. Cichanouskajos apsauga Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui, kuris asmenų apsaugą užtikrina ne kaip valstybės vadovui, o kaip asmeniui, kuriam objektyviai gali kilti tam tikros grėsmės.
Kritikai teigia, kad toks sprendimas yra ne techninis, o politinis. Buvęs užsienio reikalų ministras ir opozicinių konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis savo tinklaraštyje pirmadienį rašė, kad sprendimas mažinti baltarusių opozicijos lyderės apsaugą gali sugriauti tai, „ką Lietuva gynė nuo nepriklausomybės atkūrimo“, ir sunaikinti šalies kaip kovotojos už laisvę reputaciją.
Anot G. Landsbergio, tai „verčia jos šeimą ir biurą palikti Lietuvą“ be jokio paaiškinimo ir beveik nesuteikiant laiko pasiruošti.
„Ją praradusi, mano šalis praranda svarbią partnerę kovoje už demokratiją, praranda matomumą kovodama su tironais, praranda balsą, kurio reikia mažai šaliai, kad ji galėtų ginti savo nacionalinius interesus pasaulyje, kuriame valdo realistai“, – teigė buvęs ministras.
K. Budrys teigia, kad tokiais pareiškimais daroma žala.
„Aš suprantu, kad tuo norima pasidaryti trumpalaikę naudą Lietuvos vidaus politikoje, bet to nepateisinu“, – sakė ministras.
„Tai yra kenkėjiška veikla ir turėtume nustoti tai daryti“, – pridūrė jis.
Paklaustas, ar jam žinoma apie S. Cichanouskajos ir jos biuro ketinimus kraustytis iš Lietuvos, K. Budrys sakė: „Žinau, kad yra įvairiausių pasvarstymų, kurie yra susiję su neteisingu pačios situacijos politiniu interpretavimu“.
Pasak jo, Lietuvos užsienio politika Baltarusijos klausimu nesikeičia: šalis ir toliau aktyviai palaiko sankcijas šiai šaliai, pasisako už politinių kalinių paleidimą.
„Dabar ieškoti čia vaiduoklių šituose principiniuose blokuose, kad kažkur kažkas galbūt yra suklydę, tai yra mūsų pozicijų silpninimas“, – sakė K. Budrys.
Jo teigimu, Lietuva nuosekliai įgyvendina įsipareigojimus suteikti galimybes S. Cichanouskajai ir jos biurui veikti šalyje.
„Tai tas tęsiasi, o kokias formas pasirenka tarnybos, (...) jos pačios ir sprendžia, kaip tą geriausia padaryti, kokios yra grėsmės ir kaip prie jų adaptuotis“, – kalbėjo ministras.
„Žvalgybinių grėsmių yra apstu, kibernetinių ir kitų. Kokias kontrpriemones pritaikyti, jos ir sprendžia. Ir aš šių dalykų nesieju – statuso klausimų ir veikimo sąlygų“, – pridūrė jis.
„Galų gale, nesame ta valstybė, kur pagal fizinės apsaugos lygį gali spręsti, kiek reikšmingas žmogus“, – sakė K. Budrys.
Dabartinis konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas feisbuke anksčiau pareiškė, kad sprendimas perduoti S. Cichanouskajos apsaugą kriminalinei policijai būtų pagrįstas ir atitinkantis realų poreikį sprendimas, netrukdantis baltarusių opozicijai tęsti veiklą Lietuvoje.
Trečiadienį LRT pranešė, kad dėl su apsauga susijusių sprendimų buvo laikinai sustabdyta S. Cichanouskajos biuro Vilniuje veikla.
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas sakė, kad biuras veiklą jau tęsia, S. Cichanouskajos statusas nepasikeitė.
„Galbūt (biuro – BNS) darbuotojai nesuprato ir galbūt suabejojo dėl tam tikro grėsmės lygio, ar bus tęsiama apsauga. Bet jau yra informuotas jos biuras ir aš manau, kad mes tęsime bendradarbiavimą“, – teigė politikas.
Pasak jo, šiuo metu S. Cichanouskaja, jos biuras ir namai yra saugomi.
R. Motuzo teigimu, pakeitus baltarusės saugojimo režimą, Lietuvoje šiuo klausimu praktiškai nieks nesikeis, tačiau S. Cichanouskajai viešint užsienyje jos apsaugą turės užtikrinti priimančioje šalis.
Baltarusių opozicijos lyderė S. Cichanouskaja nuo atvykimo į Lietuvą 2020-aisiais buvo visą parą saugoma VAT pareigūnų.
(be temos)