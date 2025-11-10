Premjerės patarėjas nesutinka su „aušriečių“ kaltinimais žiniasklaidai

„Nepriklausoma žiniasklaida yra viena pagrindinių demokratinės santvarkos sergėtojų. Jos laisva ir nepriklausoma veikla užtikrina, kad šalyje vyrautų kritinis mąstymas ir būtų įgyvendinama tikroji ketvirtosios valdžios funkcija. Pats, kaip buvęs žurnalistas ir redaktorius, puikiai suprantu žiniasklaidos laisvės bei nuomonių įvairovės svarbą. Galiu nesutikti su kai kuriomis nuomonėmis ar interpretacijomis, tačiau jokių kiršinimo ar panašių tendencijų nematau – turime stiprią, savo funkcijas atsakingai vykdančią žiniasklaidą“, – komentare Eltai raštu atsakė I. A. Dobrovolskas.
„Raginame bendradarbiauti su žiniasklaidos atstovais – Lietuvoje veikia įvairios žiniasklaidos priemonės, o nuomonių įvairovė mūsų šalyje yra akivaizdžiai atspindima“, – pažymėjo jis.
Taip premjerės patarėjas teigė paklaustas apie savaitgalį vykusiame „Nemuno aušros“ suvažiavime patvirtiną rezoliuciją bei joje dėstomas mintis. „Aušriečiai“ paragino „stabdyti šliaužiantį perversmą“ valstybėje, atkreipė dėmesį į visuomenės susipriešinimą, prie kurio esą prisideda ir žiniasklaida.
Rugpjūčio pabaigoje socialdemokratai pasirašė koalicinę sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Kaip ir po pernai Seimo rinkimų, taip ir šį kartą dėl sprendimo formuoti valdančiąją daugumą su R. Žemaitaičio vedamais „aušriečiais“ socialdemokratai sulaukė viešos kritikos.
