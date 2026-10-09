Prezidentas inicijavo korupcijos byloje nuteisto teisėjo Viktoro Kažio atleidimą

Tai numatoma ketvirtadienį šalies vadovo pasirašytame dekrete.
Juo G. Nausėda prašo Teisėjų tarybos patarti dėl teikimo Seimui atleisti V. Kažį iš teisėjo pareigų, savo poelgiu jam „pažeminus teisėjo vardą ir įsiteisėjus jį apkaltinusiam teismo nuosprendžiui“.
Prezidentas taip pat sustabdė V. Kažio įgaliojimus, kol bus priimtas sprendimas dėl teisėjo atleidimo.
BNS rašė, kad G. Nausėda jau buvo sustabdęs V. Kažio įgaliojimus nuo 2019-ųjų vasario iki galutinio sprendimo korupcijos ikiteisminiame tyrime arba sprendimo baudžiamojoje byloje įsiteisėjimo.
V. Kažį pirmosios instancijos Kauno apygardos teismas buvo visiškai išteisinęs dėl kyšininkavimo, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjį jį pripažino, skirdamas 12,5 tūkst. eurų baudą.
Išanalizavęs įrodymus, teismas konstatavo, kad byloje užfiksuoto pokalbio tarp V. Kažio ir nuo baudžiamosios atsakomybės atleisto Drąsučio Zagrecko metu jų kūno kalba, bendravimo pobūdis bei tarpusavio santykiai leidžia daryti išvadą, jog kalbėta konfidencialia tema, o į D. Zagrecko neteisėtą prašymą teisėjo atsakymas „pasižiūrėsiu“ vertintinas kaip pažadas priimti kyšį.
Apeliacinis teismas byloje taip pat patvirtino ilgamečio Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę per tarpininkus davus kyšį civilinėje byloje siekiant, kad nebūtų nugriautas vadinamasis Vijūnėlės dvaras.
R. Malinauskui skirta 60 tūkst. eurų bauda ir konfiskuota 30 tūkst. eurų, jis taip pat prarado Druskininkų mero įgaliojimus, nors ketina vėl siekti šio posto kitų metų savivaldos rinkimuose.
Byloje kaltinimai iš viso buvo pateikti 16 fizinių asmenų ir bendrovei „VVM Servis“, kuri teismo sprendimu likviduota.
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