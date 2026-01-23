Prezidentas pareiškė užuojautą dėl pianistės Irenos Nijolės Šabūnaitės mirties

„Lietuva neteko ne tik iškilaus mokslininko, bet ir žmogaus, kurio gyvenimas ir darbai paliko ryškų pėdsaką mūsų valstybės, mokslo ir visuomenės raidoje“, – rašoma valstybės vadovo užuojautoje.
Pasak G. Nausėdos, per dešimtmečius trukusią pedagoginę veiklą ji išugdė šimtus absolventų, kuriems perdavė ne tik profesines žinias, bet ir gilią pagarbą muzikai, scenos atsakomybės jausmą bei savarankišką muzikinį mąstymą.
Irena Nijolė Šabūnaitė 2009 metais apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
Naujausi komentarai