 Prezidentas pareiškė užuojautą dėl pianistės Irenos Nijolės Šabūnaitės mirties

2026-01-23 20:56
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda pentadienį pareiškė užuojautą dėl pianistės, pedagogės, ilgametės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentės Irenos Nijolės Šabūnaitės mirties.

Prezidentas pareiškė užuojautą dėl pianistės Irenos Nijolės Šabūnaitės mirties / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

„Lietuva neteko ne tik iškilaus mokslininko, bet ir žmogaus, kurio gyvenimas ir darbai paliko ryškų pėdsaką mūsų valstybės, mokslo ir visuomenės raidoje“, – rašoma valstybės vadovo užuojautoje.

Pasak G. Nausėdos, per dešimtmečius trukusią pedagoginę veiklą ji išugdė šimtus absolventų, kuriems perdavė ne tik profesines žinias, bet ir gilią pagarbą muzikai, scenos atsakomybės jausmą bei savarankišką muzikinį mąstymą.

Irena Nijolė Šabūnaitė 2009 metais apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
pianistė
Nijolė Šabūnaitė
pedagogė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
užuojauta
prezidentas

