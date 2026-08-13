Prezidento pataisoms dėl imigrantų įdarbinimo – kritika ir iš profsąjungų (žiniasklaida)

Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti – taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo, tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo.
Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso vadovas Audrius Cuzanauskas sako, kad laikinumas užsieniečius skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos.
„Du mėnesius moko tuos darbuotojus, kaip jie galėtų dirbti ir kad bent jau atitiktų minimalius reikalavimus, nors neva tai įsiveža kvalifikuotą darbo jėgą. Dabar mes matom, kad tai yra jau su kiek pažeidimų įsivežama, tai tada bus dar blogiau“, – teigė jis.
Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad atvykusieji nesimoko kalbos, nesiekia karjeros, neprisitaiko prie vietos kultūros.
„Didžioji dalis šiuo metu atvykstančios darbo jėgos, atvykstančios į Lietuvą, to nesiekia ir net ir nededa pastangų bandyti to siekti. Jiems tereikia užsidirbti“, – tvirtino ji.
Pasak E. Gudzinskaitės, jeigu daugėtų užsieniečių, jų bendruomenės taptų sėslesnės: „Tai reiškia, taptų traukos veiksniais pritraukti dar daugiau užsieniečių, kurtųsi tokių užsieniečių bendruomenės“.
Anksčiau kritiką yra išsakiusi ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, sakydama, kad dėl tokių pokyčių migrantų Lietuvoje nesumažės, o nelegaliai pasilikusių ir mūsų šalies taisyklių nenorinčių laikytis užsieniečių padaugės.
Jei Seimas pritars G. Nausėdos siūlomoms pataisoms, jos įsigaliotų kitąmet.
Kaip rašė BNS, G. Nausėda siūlo įteisinti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį, kuriuo būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui pasibaigus dvejų metų darbo leidimui. Liepos viduryje Seimas po svarstymo pritarė tokiems prezidento siūlymams.
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