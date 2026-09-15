Prezidento patarėjas: įvykiai prie Kauno mečetės – provokacija, naudinga mūsų priešams

„Tai absoliučiai nepriimtinas dalykas Lietuvoje. Lietuva ir lietuviai visada išsiskyrė savo tautine tolerancija, religine tolerancija, tai istorinis dalykas nuo pat Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų. Todėl tai yra provokacija ir čia teisėsaugos institucijos turėtų pasižiūrėti ir įvertinti, kas čia įvyko bei imtis atitinkamų veiksmų“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė D. Matulionis.
„Turime gerbti žmonių religinius jausmus ir čia kalbos negali būti. Tokių dalykų neturėtų būti. Tokia provokacija tik ir naudinga mūsų priešams, tai pačiai Rusijai“, – pabrėžė jis.
Kaip rašė BNS, Kauno apskrities policija pirmadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas po minėtų įvykių prie mečetės.
Šių veiksmų teisėsauga ėmėsi po Ramybės parke praėjusį penktadienį per musulmonų pamaldas įvykusio baikerių susibūrimo, kai jie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas taip pat teigė, kad įvykiai prie Kauno mečetės rodo augančią įtampą, todėl situaciją turėtų įvertinti Valstybės saugumo departamentas (VSD).
Pasak jo, problemą kelia ne Lietuvos totoriai, šimtmečius esantys visuomenės dalimi ir prisidėję prie valstybės istorijos, bet nauja migracijos realybė, su kuria susiduria šalis.
Policija BNS pirmadienį nurodė, kad tyrime įtarimai niekam nepareikšti. Pareigūnai yra identifikavę kiaulės galvą laikiusį asmenį, taip pat kai kuriuos kitus žmones.
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