Prezidento patarėjas: oro uostai šiąnakt neuždaryti, nes tarnybų bendradarbiavimas davė rezultatų

Pasak patarėjo, po naujausių sprendimų „Oro navigacijos“ specialistai turi galimybę stebėti kontrabandinių balionų judėjimą Lietuvoje ir spręsti, ar jie išties skrenda link oro uostų.
„Duoda rezultatą vakar priimta priemonė, kai „Oro navigacijos“ specialistai tiesiogiai dalyvauja Karinių oro pajėgų Oro stebėjimo centre ir stebi situaciją danguje“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.
„Manau, kad tai bus viena efektyvesnių priemonių, kad padėtume labai tiksliai nustatyti tuos balionų maršrutus, kad išvengtume ilgalaikio oro uosto uždarymo“, – pridūrė jis.
Anot D. Matulionio, iki šiol „Oro navigacijos“ specialistai nematė pilno Lietuvos oro erdvės vaizdo, nes jų turimi radarai yra kitokie.
„Jeigu bus kiek galima glaudus bendradarbiavimas tarp šių dviejų institucijų, daugeliu atvejų galėsime išvengti tokių ekscesų, kurie buvo pastarąją savaitę, uždarant oro uostus po keturias, šešias, aštuonias valandas“, – teigė prezidento patarėjas.
D. Matulionis pakartojo kontrabandinių balionų įskridimus iš Baltarusijos laikantis hibridine ataka. Patarėjas pažymėjo, jog didelė dalis į ES atkeliaujančių cigarečių yra pagaminama apie 170 kilometrų nuo Vilniaus nutolusio Gardino „Nemano“ tabako fabrike.
„Tai yra (autoritarinio Baltarusijos prezidento Aliaksandro – BNS) Lukašenkos valdomas fabrikas. Tas dar kartą patvirtina, kad tai yra papildomas nelegalios, neapskaitytų pajamų šaltinis režimui. Net ir jeigu tai sukelia tiktai ekonomines pasekmes, tai jau yra tam tikra hibridinė ataka“, – sakė jis.
Patarėjo teigimu, jog prie kontrabandos prisideda arba prisidėjo Minsko tarnybos, įrodo tai, kad norint paleisti balionus reikia turėti gilias meteorologines žinias, atlikti matematinius apskaičiavimus.
Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad dėl balionų grėsmių ypač aktyviai komunikuojama su Lenkija ir Latvija. Anot D. Matulionio, šios šalys taip pat patiria tokias atakas, tačiau dėl tolimesnio atstumo nuo Gardino, jos yra mažesnio mąsto.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Reaguojant į tai, nuo sekmadienio vakaro yra uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai, tačiau taikomos tam tikros išimtys.
Kaip nurodo Valstybės sienos apsaugos tarnyba, jos taikomos diplomatams ir diplomatiniam paštui, iš Baltarusijos vykstantiems Lietuvos bei ES piliečiams ar turintiems leidimą gyventi šalyje, taip pat į Kaliningrado sritį iš Baltarusijos ir atgal tranzitu vykstantiems keliautojams, turintiems supaprastinto tranzito dokumentą.
Išimtimis galima pasinaudoti tik Medininkų pasienio kontrolės punkte.
Šalies vadovas Gitanas Nausėda yra pasiūlęs svarstyti galimybę riboti Kaliningrado tranzitą.
Pasak D. Matulionio, toks teiginys nereiškia, jog minimos priemonės galėtų būt priimtos dabar, tačiau tai atkreiptų Europos Komisijos dėmesį.
„Jeigu matysime, kad ir toliau viskas vyksta taip, kaip yra ir mūsų oro uostas susiduria su rimtomis problemomis, tai mes turime imtis visų priemonių, kurios yra įmanomos“, – kalbėjo jis.
