Prezidentūroje apdovanoti geriausių disertacijų autoriai

Humanitarinių mokslų srityje apdovanojimą pelnė Agnė Čepaitienė už darbą „XXI a. pradžios aukštaičių patarmių kaita: gretinamasis geolingvistinis aspektas“, Eimantė Zolubienė – už disertaciją „Rizikos diskursas internetinėje Lietuvos naujienų žiniasklaidoje 2006-2014 m.“, Indrė Žigeu – už darbą „Stiklo dirbiniai ir jų naudojimo kultūra Klaipėdoje XVI–XIX a. Baltijos jūros regiono kontekste“.

Virgilijus Rutkauskas įvertintas už mokslinį tyrimą „Mokesčių moralė ir jos įtaka viešojo sektoriaus pajamoms“, Vytautė Dlugoborskytė – už disertaciją „Komandos įvairovės ir atvirumo įtaka inovacijų komandos rezultatams“, pranešė Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga.

Fizinių, technologijos, biomedicinos ir žemės ūkio srityje apdovanota Justina Kazokaitė („Investigation of human carbonic anhydrase VI and IX inhibitor efficacy and toxicity“), Mantas Atutis („Analysis of Flexural Behaviour of Concrete Beams Prestressed with Basalt Fiber Reinforced Polymer Bars“), Mantas Šimėnas („Electron paramagnetic resonance spectroscopy of hybrid metal-formate frameworks“), Miglė Kazlauskienė („Nuo taikinio RNR priklausomų III-A tipo CRISPR-Cas sistemos katalizinių aktyvumų tyrimas“), Tomas Matulaitis („Organiniams optoelektroniniams prietaisams skirtų bipolinių junginių sintezė ir jų savybių tyrimas“) ir Jolanta Treinytė („Žemės ūkio paskirties bioskaidūs polimeriniai kompozitai iš organinių ir neorganinių gamybos liekanų“).

„Simboliška, kad šiandien apdovanojame laureatus, kilusius iš įvairių Lietuvos vietovių – sostinės, Aukštaitijos, Dzūkijos, Žemaitijos. Jūsų tyrimų kryptys taip pat įvairiapusės – vieni atveriate kelius ateičiai, kiti pagerbiate praeitį ir išsaugote ją būsimoms kartoms. Tačiau nesvarbu, kokie skirtingi, iš kur kilę ar kokios mokslo srities atstovai būtumėte, visų bendras tikslas vienas – pažanga Lietuvai, jos regionams ir visuomenei“, – Prezidentūros pranešime cituojamas prezidentas Gitanas Nausėda.

Geriausios disertacijos konkursą ir apdovanojimų ceremoniją jau tryliktus metus organizuoja Jaunųjų mokslininkų sąjunga, taip siekdama stiprinti jaunųjų doktorantų motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir svarbos visuomenei mokslinę veiklą.

Geriausios disertacijos konkursui buvo pateiktos 56 darbai.