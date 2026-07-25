Prokuratūra atnaujino ikiteisminį tyrimą dėl Vaitkaus kelionės į Baltarusiją

Kaip Eltai teigė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė, minėtas ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas birželio 5 dieną, tačiau aukštesniojo prokuroro nutarimu atnaujintas liepos pradžioje.
„Ikiteisminis tyrimas dėl galimai padarytos Baudžiamojo kodekso 118 str. „Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką“ 1 d. nurodytos nusikalstamos veikos buvo nutrauktas birželio 5 d., tačiau aukštesniojo prokuroro nutarimu, siekiant panaikinti visas abejones dėl priimto nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą nenustačius nusikalstamos veikos požymių, tyrimas buvo atnaujintas liepos 3 d.“, – nurodė prokuratūros atstovė.
Anot E. Martinonienės, atliekami būtini proceso veiksmai, įtarimai niekam nepareikšti.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 2 iki 7 metų.
E. Vaitkaus atžvilgiu ikiteisminis tyrimas pernai gegužę buvo pradėtas, įvertinus viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie minėto asmens vizitą į Baltarusiją bei jo pasisakymus bei komentarus šios šalies žiniasklaidai.
Viešojoje erdvėje skelbta, kad E. Vaitkus, Baltarusijoje dalyvaudamas spaudos konferencijoje, teikdamas komentarus bei interviu šios šalies žiniasklaidai, išsakė teiginius, galimai nukreiptus prieš mūsų valstybės konstitucinę santvarką.
Laidų, interviu metu E. Vaitkus palaikė Rusijos ir Baltarusijos propagandinius naratyvus, kvestionuojančius Lietuvoje vykusių rinkimų teisėtumą, demokratinę santvarką, valstybingumą ir pan. Politikas tuomet viešai sakė, kad Lietuva neturi teisėtai išrinkto prezidento.
Praėjusių metų gegužę prezidentas Gitanas Nausėda E. Vaitkų išbraukė iš Gedimino ordino kavalierių sąrašo. Priimti tokį sprendimą šalies vadovui rekomendavo Valstybės apdovanojimų taryba.
Klausimas dėl E. Vaitkaus turimo Gedimino ordino kilo būtent po jau minėtos E. Vaitkaus kelionės į Baltarusiją.
Dėl G. Nausėdos sprendimo atimti valstybinį apdovanojimą E. Vaitkus kreipėsi į teismus.
E. Vaitkus 2024 m. vykusiuose prezidento rinkimuose užėmė penktąją vietą ir sulaukė 7,31 proc. rinkėjų palaikymo.
Politikas ketina dalyvauti šių metų lapkritį vyksiančiuose pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje.
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