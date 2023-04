Prokurorai galės gauti kompensacijas būsto nuomai

Nuomojantis būstą Vilniuje numatyta iki 11 bazinių socialinių dydžių (BSI) išmoka, Kaune ir Klaipėdoje – iki 9,6, Šiauliuose ir Panevėžyje – iki 7,3, kitose vietovėse – iki 5,7 BSI.

Šiuo metu BSI sudaro 49 eurus, tad atitinkamai kompensacijos galėtų siekti 63–539 eurus.

Be to, nustatyta, kad jeigu pareigūnas būstą nuomoja ne vienas, išmoka didinama 15 proc. per mėnesį už vieną kartu gyvenantį šeimos narį (sutuoktinį, sugyventinį, vaiką, įvaikį, pensininkus tėvus) ir po 5 proc. – už kiekvieną kitą kartu gyvenantį šeimos narį.

Tačiau šis priedas negalės viršyti 40 proc. kompensacijos sumos.

„Įtvirtinant galimybę gauti gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensaciją, siekiama didinti prokurorų motyvaciją siekti vadovaujamų pareigų kituose miestuose, užtikrinti šias pareigas einančių prokurorų kaitumą ir mobilumą“, – teigiama Vyriausybės nutarimo teikime.

Pirminiais skaičiavimais, šioms išlaidoms kasmet reikės iki 101,2 tūkst. eurų.

Šių metų išlaidas Generalinė prokuratūra pasirengusi padengti iš vidinių sutaupytų lėšų.

Galimybė prokurorams, tarnybos atlikimo vietoje neturintiems būsto, kompensuoti nuomą atsirado pernai Seimui priėmus atitinkamas Prokuratūros įstatymo pataisas.