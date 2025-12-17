Protestai tęsiasi: prie Seimo – tūkstančiai žmonių

„Man atrodo, kad svarbu ateiti čia ir palaikyti laisvą žodį, palaikyti laisvus žmones ir kad nepasikartotų tai, kas buvo prieš nepriklausomybę“, – BNS sakė protesto akcijoje dalyvaujanti 27 metų komunikacijos srityje dirbanti Vanesa Ražinskytė.
Protestuotojai būriuojasi aplink aikštėje degančius laužus, laiko trispalves ir istorines vėliavas su Vyčiu, plakatus su užrašais „Aš – ne Vilniaus burbulas“, „Socdemai palaiko partnerystę, pasirodo, tik tarp Žemaitaičio ir Nausėdos“, „Nemuno dešra“, „Laisvą žodį ginsim iki galo“, „Jie galvojo mus užkas į žemę – jie nežinojo, kad mes sėklos – A. R. Vanagas“, „Nausėda gėda pelėda“.
Ant vieno iš plakatų buvo nupieštas katinas, rodantis vidurinį pirštą ir užrašyta „Žinutė nuo Nuodėgulio“, taip pat atneštas oranžinis karstas, ant kurio šono parašyta „Laisvas žodis“.
Finansinių technologijų įmonėje dirbantis 37 metų Aivaras tvirtino į protesto akciją atvykęs su visa šeima.
„Šneka visiškas nesąmones ir galvoja, kad mes esame kvailiai. Manau, kad nesame mes kvailiai, dėl to čia ir einame“, – apie valdžios elgesį BNS sakė vyras.
Jis tvirtino, kad reikia kovoti, kol dar įmanoma.
64 metų valstybės tarnautoja Audronė Mačiulytė BNS teigė, jog valdžia turėtų elgtis racionaliai ir pradėti diskusiją su žurnalistų bendruomene.
„Nepatinka valdžios buldozeriu stumiamos pataisos prieš LRT, už laisvą žodį. Pirmiausia nepatinka, kokiu būdu jos priimamos. Dėl turinio turėtų diskutuoti su žurnalistais, su bendruomene, o ne buldozeriu stumti“, – sakė ji.
Žurnalistų bendruomenės ir Kultūros asamblėjos organizuojamas protestas vyksta antrą dieną iš eilės. Į akciją planuojama rinktis ir ketvirtadienį.
Tuo metu Daukanto aikštėje prie Prezidentūros stovi instaliacija „Bestuburių oro žmogeliukų parkas“, kuria šalies vadovo Gitano Nausėdos reikalaujama pataisas vetuoti, jei joms būtų pritarta.
Nuo prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įrengtos scenos kalbėjęs LRT radijo žurnalistas Edvardas Kubilius tikino, jog Seimui priėmus LRT pakeitimus „protestai kelsis prie Prezidentūros“.
„Noriu kreiptis tiesiogiai į prezidentą GItaną Nausėdą, jo ekscelencija, būkit geras, vetuokit šias įstatymo pataisas, grąžinkit jas Seimui ir kalbėkitės su valdančiąja koalicija pirmiausia tam, kad jie sustabdytų tą buldozerį ir mus, visuomenę, pakviestų diskutuoti“, – sakė žurnalistas.
Kaip rašė BNS, valdantieji siekia, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Šiuo metu galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
(be temos)