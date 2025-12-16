 Protesto akcija – ir prie Prezidentūros: iškilo pripučiamos instaliacijos su Nausėdos veidu

Protesto akcija – ir prie Prezidentūros: iškilo pripučiamos instaliacijos su Nausėdos veidu

2025-12-16 12:28
Vilius Narkūnas (ELTA)

Dėl prieštaringai vertinamų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisų antradienio vakarą rengiant mitingą prie Seimo, protesto simboliai iškilo ir prie Prezidentūros. Simono Daukanto aikštėje pastatyta instaliacija, kurią organizatoriai pavadino „bestuburių oro žmogeliukų parku“.

Kaip skelbiama, šešios pripučiamos instaliacijos su šalies vadovo Gitano Nausėdos veidu stovės prie Prezidentūros nuo antradienio iki penktadienio.

Kaip teigia protesto organizatoriai, prezidento tyla dėl skubos tvarka svarstomų LRT pataisų reiškia pritarimą atviram politiniam spaudimui, kurį, jų teigimu, patiria visuomeninis transliuotojas.

Pastaroji instaliacija prie Prezidentūros yra tik viena iš žurnalistų bendruomenės ir Kultūros asamblėjos inicijuoto protesto dalių. Prieš LRT pataisas nukreiptas protestas vyks nuo antradienio iki ketvirtadienio – kiekvieną vakarą nuo 18 val. piliečiai kviečiami mitinguoti prie Seimo.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę valdančiųjų atstovai parengė ir įregistravo naują įstatymo projektą dėl supaprastintos LRT vadovo atleidimo tvarkos. Ketvirtadienį Seimas nutarė pataisas svarstyti skubos tvarka.

Įstatymo pataisomis numatoma, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, projekte numatoma, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimo dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Be to, už šį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.

Projektą kritikuojanti žurnalistų bendruomenė bei opozicija tikina, kad valdančiųjų siūlomas projektas mažai kuo tesiskiria nuo anksčiau „aušriečių“ ir jungtinės „valstiečių“ frakcijos atstovų teiktos iniciatyvos. Taip pat piktinamasi dėl taikomos skubos tvarkos, galimų Seimo statuto ir procedūrinių pažeidimų.

Antradienį valdantiesiems nepalaikius siūlymo iš darbotvarkės išbraukti LRT vadovo atleidimo tvarką palengvinančias pataisas, opozicija paliko plenarinių posėdžių salę. Seimo mažumos atstovai teigė, jog grįš į posėdį minėto įstatymo svarstymui, pristatys registruotus pasiūlymus, kurių – daugiau kaip šimtas.

jo
pinigų gauna , o kaip išleisti nežino tai susigalvojo lengviausia būdą.
1
0
Hmm
Kiek tie vilniofcai darkysis iš mūsų Prezidento
3
0
Klausimėlis
Kas taip gerai apmoka visas tokias gausias išlaidas? Ta prasme, visoki ženklai ,,Šalin..'', plakatai, kitos vaizdinės priemonės, skelbimai, reklama..Matosi kad ne saviveikliniai o gerai atspausdinti ir padaryti specialistu. Dabar va dar žmogeliukai prie daukantynės..Ar tik ne ta pati Monika'armonika su konservatom imdami iš tų pačių Nacionalinio transliuotojo lėšų?:D)
5
0
