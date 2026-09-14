Psichiatras rėžė skiepų priešininkei Žlabienei: šitos istorijos „tratinamos“ jau 20 metų

Viešėdama laidoje, S. Žlabienė atskleidė, kad vaikus gimdo namuose, o nėštumo metu vengia echoskopijos. Moters nuomone, echoskopija esą gali turėti neigiamą įtaką vaisiui.
Paklausta, ar skiepijasi pati ir skiepija vaikus, ji atsakė neigiamai.
„Mano požiūris toks, kad tie, kurie nusprendžia save arba vaikus skiepyti, jiems verta būtų įsigilinti į visus poveikius ir susipažinti su šeimomis, kurios patiria šito dalyko žalą – atsiranda autizmas po skiepo iš karto arba žūsta kūdikis, arba dar kas nors. Sakyčiau, verta tiesiog įsigilinti. Mes įsigilinome ir tai yra mūsų sprendimas“, – laidoje „Už ar prieš“ kalbėjo mirusio kūdikio mama S. Žlabienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Ji patikslino, kad skiepų nesirenka „kaip vertingo dalyko“.
Moteriai paprieštaravo vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys. Medikas kalbėjo apie tai, jog tokios nuomonės seniai yra paskelbtos neteisingomis.
„Kalba žmogus nesąmones. Seniai yra pasakyta ir galiu tai pakartoti. Dėl kažkokio autizmo net BBC žurnalistė buvo atleista iš darbo, kad išleido šitą žinutę prieš nemažai metų. Ši istorija Jungtinėje Karalystėje seniai užmiršta, nes tyrimas, apie kurį jūs kalbate, buvo padarytas adresu, kuriame egzistuoja kažkoks garažas, kuriame net nėra laboratorijos. Šitos istorijos „tratinamos“ jau 20 metų“, – kalbėjo L. Slušnys.
S. Žlabienė prieštaravo – teigė, kad istorijas apie tariamą skiepų žalą girdėjo iš tai patyrusių šeimų.
„Aš labai atsiprašau, nenoriu su jumis net būti toje temoje, nes, vadinasi, tikrai nesu tiek išsilavinęs. Ir šalia stovintis profesorius irgi turbūt nėra tiek išsilavinęs. Mes tokio lygio nepasieksime, kad galėtume, sakykim, diskutuoti, nes tam reikalingi įrodymai. Mes vadovaujamės faktais ir įrodymais“, – kalbėjo laidos svečias.
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