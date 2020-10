Rekomendacijos Vėlinėms: ragina nesibūriuoti, po to nelankyti giminaičių

Vyriausybei pritarus nuo pirmadienio skelbti karantino režimą dar 12 savivaldybių , premjeras Saulius Skvernelis teigia, kad gyventojai gali per Vėlines vykti į kapines, tačiau paragino jose nesibūriuoti ir laikytis saugumo priemonių.

Premjeras taip pat paragino gyventojus nesibaiminti karantino sąvokos.

„Tai yra teisinis apibrėžimas ir nieko nepadarysi. Griežto ribojimo dėl judėjimo nėra, mes rekomenduojame, kad be būtino reikalingumo tų kontaktų ir judėjimo nebūtų. Rekomendacija galioja visai Lietuvai – siūlome vykti, aplankyti artimųjų kapus, jei yra toks poreikis ir be to negalima išsiversti, tačiau tą daryti laikantis saugumo priemonių“, – paaiškino S. Skvernelis.

Pagerbkime savo mirusius artimuosius kapuose, o daugiau kitų susitikimo vietų nelankykime. Tai galioja visai šaliai.

Kartu jis pabrėžė, kad po kapinių lankymo nereikėtų vykti pas gimines, draugus.

„Pagerbkime savo mirusius artimuosius kapuose, o daugiau kitų susitikimo vietų nelankykime. Tai galioja visai šaliai. Tikrai nebus prievartinio draudimo“, – kalbėjo S. Skvernelis, išreiškęs viltį, kad viešąją tvarką atsakingai prižiūrės ir policija.

Vyriausybė pritarė karantino režimo paskelbimui Elektrėnų, Joniškio, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Marijampolės, Pasvalio, Plungės, Skuodo, Šiaulių ir Švenčionių rajonų savivaldybėse, primena ELTA.

Karantino režimas prasidės pirmadienį ir numatyta, kad tęsis dvi savaites – iki lapkričio 6 d.