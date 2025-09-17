Rinkėjas atskleidė, kodėl Nausėdą padavė į teismą

A. Žvejys bandė asmeniškai įteikti skundą, bet G. Nausėda atsisakė jį priimti. Rinkėjas prezidentą padavė į teismą.
„Čia aš turiu skundą, kuris parodo, kad mūsų valstybė nėra teisinė. Jei galvojate, kad teismuose nėra korupcijos, tai labai klystate. Norėčiau jūsų autografą gauti, skundas – jums asmeniškai“, – susitikime teigė A. Žvejys.
G. Nausėda, matyt, į A. Žvejo skundus neįsiklausė. Todėl rinkėjas prezidentą padavė į teismą.
„Jie visi salėje pasijuokė iš manęs, aš pasijaučiau kaip kvailys. Jūs klausiate, kaip aš drįsau – taip ir drįsau, jeigu mūsų konstitucinis garantas kuria mums šią gerovės valstybę“, –„KK2“ komandai pasakojo A. Žvejys.
Pašnekovas pateikė daugiau detalių.
„Aš jam aiškinu, kad čia problemų tiek, kad jeigu jis prižiūrėtų gerovės valstybę, kurią kuria, tada nebūtų problemų pensininkams ar neįgaliesiems. „Susimestume“ ant tos gynybos, jeigu iš tikrųjų reikėtų“, – nurodė Artūras.
Per teismą A. Žvejys iš G. Nausėdos reikalauja ir 5 tūkst. eurų kompensacijos.
„Jeigu gauni atlyginimą, būk malonus, padaryk savo darbą. Visur susodinti žmonės ir visur jie nedirba“, – sakė A. Žvejys.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Artūras yra nepatenkintas korupcija. Esą Lietuvoje korupcija klesti, o G. Nausėda nieko nedaro. Be to, pasak rinkėjo A. Žvejo, didžiulis bardakas vyksta Elektrėnų komunaliniame ūkyje. Artūras su komunalininkais kovoja, rašo skundus, o G. Nausėda jam nepadeda.
„Pirmas dalykas – aš nepatenkintas tuo, kad Komunalinis ūkis neatlieka savo tiesioginių pareigų. Antras dalykas – niekas jo neprižiūri visiškai“, – „KK2“ komandai aiškino A. Žvejys.
Jis tvirtino, kad jam nepatinka tai, jog viskas perkama, arba daromi remontai yra ne įmonių, kurios duotų garantiją. „Tą daro kokia nors „šaraškino“ kontora, atsiprašant“, – teigė Artūras.
„Kol kas nebuvo pasitvirtinęs skundas. Taip, turėjome ir teisminių ginčų, tai buvo kaip ir nepasitvirtinę“, – sakė laikinoji Elektrėnų komunalinio ūkio direktorė Greta Sinkevičienė.
G. Sinkevičienė, paklausta, ar jis pralaimėjo, atsakė: „Taip.“
Konfliktų A. Žvejys turi ir su kaimynais. A. Žvejo kaimynė Birutė labai iniciatyvi, nori remontuoti daugiabutį. A. Žvejui tai nepatinka, todėl Birutę jis ruošiasi paduoti į teismą.
„Tegul duoda, vis tiek mano dienos suskaičiuotos, aš viena, tai nors turėsiu užsiėmimą“, – šnekėjo Birutė.
Birutė pabrėžė, kad ši situacija jai kelia juoką.
„Mums reikia kitų dalykų. Prezidentas yra prezidentas, jis yra išrinktas, ką tu, žmogau, padarysi? Na, nieko“, – aiškino A. Žvejo kaimynė.
Pats Artūras skaičiuoja, kad į teismą jau yra kreipęsis 36 kartus.
