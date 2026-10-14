Robertas Kaunas: į Lietuvą atvyko iki šimto JAV karių, likusieji – iki lapkričio vidurio

„Vakar prasidėjo rotacija, atvyko iki šimto pirmųjų karių. Tokių atvykimų suplanuota yra dar 10–12, kitą savaitę jie toliau tęsis ir maždaug gal iki lapkričio vidurio pilna apimtimi du batalionai jau bus Lietuvoje“, – LRT radijui trečiadienį sakė ministras.
Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten.
Tuo metu amerikiečių karinė technika, R. Kauno teigimu, vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius.
„Tai irgi yra jau procesas, kuris vyksta – yra rezervuoti ir geležinkeliai, ir uostai, ir visa krova, kas yra reikalinga. Taip kad kariai atskrenda, o technika atvyksta jau kitais maršrutais“, – kalbėjo ministras.
Lietuva sulauks dviejų batalionų – sunkiųjų šarvuotųjų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimo galimybių, bei inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo.
BNS rašė, kad antradienį vakare Lietuvoje nusileido į šalį pirmieji sugrįžtančios JAV rotacijos kariai.
Skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas devynis mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų.
Šiemet vasarą, JAV peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du jų batalionai.
Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.
Be to, D. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę.
Lietuvos prezidentas sveikino šią žinią, pabrėždamas, jog tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva, tuo metu krašto apsaugos ministras R. Kaunas žadėjo dėti pastangas, kad tokia bazė atsirastų.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva yra pasiruošusi priimti JAV karius nuolatiniam dislokavimui ir padengti nuolatinės bazės šalyje išlaidas, jeigu amerikiečiai priimtų tokį sprendimą.
K. Budrys: Lietuva laukia JAV sprendimo dėl ilgalaikio pajėgų dislokavimo Europoje
Lietuva artimiausiu metu laukia JAV karinio buvimo Europoje peržiūros rezultatų ir tikisi, kad bus įvertinti jos pateikti pasiūlymai dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo šalyje, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
„Mums turbūt svarbesnis procesas, ilgalaikiškesnis savo pasekmėmis yra JAV pajėgų Europoje peržiūra, kuri šiuo metu vyksta, kuriai mes savo duomenis, vertinimus, taip pat kas suteikiama Lietuvoje, kaip paketą esame pateikę ir laukiame rezultatų, kurie bus gruodžio viduryje, lapkričio pabaigoje“, – LRT radijui trečiadienį sakė ministras.
Pasak K. Budrio, Lietuva siekia, kad JAV pajėgos šalyje būtų dislokuotos nuolat, o ne tik rotacijos principu. Anot jo, tokiam buvimui reikėtų daugiau infrastruktūros ir geresnių sąlygų karių apgyvendinimui.
Visgi ministras pabrėžė, kad Lietuva JAV pateikė pasiūlymų paketą, apimantį karių išlaikymą, aprūpinimą ir gyvenimo sąlygas.
„Lietuva yra pasirengusi visas tas sąlygas suteikti ir mes kalbame ne vien tiktai, kad teoriškai, jeigu būtų kažkas, tai galėtume. Ne, mes turime labai praktinius pavyzdžius, kaip tai įgyvendinome. Ir dabar, šiuo metu, Rūdninkuose, greičiausiai, Europoje vystydami tokio pobūdžio infrastruktūrą“, – teigė ministras.
„Man atrodo, mūsų žinia yra labai stipri JAV pusei, kad mes esame pasirengę ir galime tai padaryti labai greitai. Ir manome, kad tai yra prasmingiausia vieta joms būti, nes sukuria didžiausią strateginį efektą, atgrasymo efektą būnant čia pat, pasienyje“, – sakė K. Budrys.
Ministras pabrėžė, kad Lietuva į nuolatinį JAV karių dislokavimą žiūri kaip į ilgalaikę investiciją į šalies ir viso regiono saugumą.
(be temos)