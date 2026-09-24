Robertas Kaunas pripažįsta: išlaidos galėjo būti per didelės

„Matyt, ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir įvertinta organizuojant bendruomenės renginį. Pastabas jau išreiškiau komandai“, – feisbuke ketvirtadienį pranešė R. Kaunas.
„Nors laikausi nuomonės, kad Krašto apsaugos ministerijos bendruomenė turi teisę į savo renginį, kaip ir bet kuri kita šiuolaikinė vakarietiška institucija, jau pavedžiau komandai peržiūrėti sąmatą, įvertinti sumas ir pateikti man duomenis. Kartu įvertinsime, ar išlaidos nėra per didelės, atsižvelgiant į laikmetį ir visuomenės susirūpinimą“, – teigė jis.
R. Kaunas teigia, kad siekiant pritraukti darbuotojus į viešąjį sektorių reikia stiprinti jo konkurencingumą, įskaitant ir tokias priemones.
Ministras patikino, jog situacija bus peržiūrėta ne norint „kažką vėl įbauginti ar nubausti“, o siekiant „užtikrinti, kad ministerijos bendruomenės motyvavimo ir skatinimo priemonės neperžengtų visuomenės keliamų standartų“.
„Peržiūrėsime sumas, nustatysime limitus ir griežtesnes vidines tvarkas dėl skatinimo priemonių, nepamiršdami, kad kasdienį darbą visgi atlieka žmonės“, – teigė R. Kaunas.
Kelia klausimų
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad žiniasklaidoje paskelbtos aplinkybės apie KAM organizuotą šventę darbuotojams kelia klausimų, ir pabrėžia, jog kitos institucijos šiuo metu sau renginių už tokią kainą leisti negali.
„Dėl šešėlio, tai čia jau paliksiu kitų vertinimui, (...) bet kad sukelia klausimų... Žinoma, kad sukelia“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė M. Katelynas.
„Manau, kad tikrai yra apie ką pagalvoti, ar tikrai tokiu metu reikėtų organizuoti panašius renginius už mokesčių mokėtojų pinigus“, – pridūrė jis.
Pasak politiko, ministerijos ir kitos institucijos, kurios mažinosi biudžetus tam, kad būtų galima ženkliai padidinti asignavimus gynybai, tokio renginio sau leisti negalėjo.
Anot M. Katelyno, Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų atlyginimai yra mažiausi Vyriausybėje.
„Mano ministerijos darbuotojai tikrai ne vakarėlius vertintų, o atlyginimų padidinimą. Tai ties tuo ir fokusuosimės“, – sakė jis.
Apie Krašto apsaugos ministerijos surengtą vakarėlį už beveik 48 tūkst. eurų trečiadienį paskelbė naujienų portalas „Lrytas“ ir „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Reporteris“. Ministerija renginiui skyrė beveik 45 tūkst. eurų.
Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą, o premjeras Mindaugas Sinkevičius paprašė ministro R. Kauno paaiškinti šventės organizavimo aplinkybes.
Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto, apie 4,8 mlrd. eurų.
(be temos)
(be temos)