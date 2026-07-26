Rokiškio rajone palaidoti sovietų nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikai

Su velioniais atsisveikinta Jūžintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, palaikai palaidoti valstybinėse ir šeimyninėse kapavietėse palydint karstus trimis pagarbos ir atminimo salvėmis, artimiesiems perduotos Lietuvos Respublikos vėliavos, kaip valstybės simbolis, už kurį kovojo ir žuvo Lietuvos partizanai, pranešė Lietuvos kariuomenė.
„Lietuvos partizanai – okupacijos metu veikė kaip organizuota Lietuvos kariuomenė ir vienintelė teisėta valdžia okupuotoje Lietuvoje. Prisidėdama prie partizanų palaikų paieškos dabartinė Lietuvos kariuomenė pagerbia savo pačios pirmtakus, nes Lietuvos partizanai – mūsų kariai“, – pranešime sakė kariuomenės Sausumos pajėgų vado pavaduotojas plk. Darius Vaicikauskas.
BNS rašė, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, 12 palaikų rasti pernai netoli senųjų Jūžintų kapinių, prie buvusios NKVD (KGB) būstinės, bulvėms laikyti skirtose duobėse. Šiais metais ten aptikti dar treji palaikai.
Devynis pernai rastus palaikus pavyko identifikuoti, šiemet rastų palaikų atpažinimo procesas dar tęsiasi.
Vienoje duobėje atkasti keturių Trano būrio partizanų, žuvusių 1945 metų rugpjūčio 23 dieną Dauliūnų miške, palaikai: 35-erių būrio vado Edvardo Trano, jo žmonos brolio 22-ejų Vytauto Dičiaus ir dviejų kol kas neatpažintų partizanų. Manoma, kad vienas jų gali būti Jonas Tijūnėlis, tačiau, nelikus artimesnių giminaičių, to DNR tyrimais nepavyko įrodyti.
Kitoje duobėje rasti penki palaikai: keturių partizanų, besislapsčiusių bunkeryje Vazajaus ežero pakrantėje – 16-mečio Leono ir 23-ejų jo brolio Broniaus Pajedų, 19-mečio Napalio Kušlio ir 23-ejų Albino Kilo, taip pat 19-mečio Stanislovo Vanago iš Pūškonių kaimo. Visi penki jie žuvo 1945-ųjų birželio 26 dienos rytą.
Trečioje duobėje aptikti dviejų moksleivių iš Norkūnų kaimo palaikai. Jie nužudyti 1945 metų liepos 10 dieną, nes slapstėsi nuo prievartinio ėmimo į okupantų kariuomenę. Nustatyta, kad tai 18-metis Jonas Matuzonis ir 21-erių Pranas Staškevičius.
Kitose duobėse rastų ketverių palaikų kol kas nepavyko identifikuoti, jų DNR saugomi duomenų bazėje.
Partizaninis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje vyko 1944–1953 metais. Jame dalyvavo ne mažiau kaip 50 tūkst. žmonių, o visame pasipriešinimo judėjime kaip pogrindžio organizacijų nariai, rėmėjai dalyvavo apie 100 tūkst. Lietuvos gyventojų. Šiame kare žuvo per 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų.
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