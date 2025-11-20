 Rūdninkų poligone baigiamas statyti šaudyklų kompleksas

Rūdninkų poligone baigiamas statyti šaudyklų kompleksas

2025-11-20 18:51
BNS inf.

 Rūdninkų kariniame poligone Šalčininkų rajone baigiamas statyti šaudyklų kompleksas, ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Rūdninkų poligone baigiamas statyti šaudyklų kompleksas
Rūdninkų poligone baigiamas statyti šaudyklų kompleksas / KAM nuotr.

Anot jos, šaudyklos leis tobulinti treniravimosi įgūdžius tiek Lietuvos, tiek Vokietijos kariams ir kitų NATO sąjungininkų pajėgoms.

Projektams KAM skyrė 16,3 mln. eurų.

Lietuvos kariuomenės ir Vokietijos brigados kariai netrukus pradės naudotis 7,3 mln. eurų vertės sunkiųjų kulkosvaidžių šaudykla. Šių metų pabaigoje bus baigtas statyti 3,6 mln. eurų vertės individualaus kovinio šaudymo kompleksas, 4,2 mln. eurų vertės 600 metrų šaulių ginklų šaudykla ir prieštankinių ginklų šaudykla, kainavusi 1,1 mln. eurų.

Ministerijos teigimu, karinė infrastruktūra vystoma pagal pagrindinius prioritetus: priimančiosios šalies parama, karių apgyvendinimo, tarnybos ir treniravimosi sąlygų gerinimas, amunicijos saugojimo sandėlių ir naujos technikos bei ginkluotės aptarnavimo ir laikymo infrastruktūros vystymas.

Šiame straipsnyje:
Rūdninkų poligonas
KAM
šaudyklų kompleksas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Plyta
Šaudyt turit iš ko ar čia ruskiams viską stato?
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų