 Rugpjūčio 2-oji – Ubagų diena ir Porciunkulė

Rugpjūčio 2-oji – Ubagų diena ir Porciunkulė

2026-08-02 05:30
Brigita Juodelytė

Rugpjūčio 2-ąją minima Ubagų diena, dar vadinama Porciunkule arba Šv. Mergelės Angeliškosios švente. Ši diena sujungia senąsias lietuvių papročius ir krikščioniškas tradicijas, primindama apie dosnumą, atjautą ir pagalbą stokojantiems.

Bažnyčia
Bažnyčia / magnific.com nuotr.

Lietuvių liaudies tradicijoje, pasibaigus rugiapjūtei, buvo įprasta pirmuoju derliumi pasidalyti su vargingiau gyvenančiais žmonėmis. Jiems dovanodavo šviežiai iškeptos duonos, grūdų, daržovių ir kitų maisto produktų. Buvo tikima, kad dalijimasis derliumi ne tik padeda stokojantiems, bet ir atneša namams gerovę bei gausą ateityje.

Krikščioniškoje tradicijoje rugpjūčio 2-oji yra Šv. Mergelės Angeliškosios šventė, ypač svarbi pranciškonams. Ji vadinama Porciunkule – pagal nedidelę koplyčią netoli Asyžiaus Italijoje, kurią XIII amžiuje atstatė šv. Pranciškus Asyžietis. Būtent ten buvo įkurtas pirmasis Mažųjų brolių pranciškonų vienuolynas, tapęs viso pranciškonų ordino pradžia.

Šv. Pranciškus Asyžietis garsėjo kukliu gyvenimu, neturtu ir rūpesčiu vargstančiaisiais. Todėl manoma, kad Ubagų dienos pavadinimas glaudžiai siejamas su jo skelbtomis vertybėmis – paprastumu, dosnumu ir pagalba artimui.

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