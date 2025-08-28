Rugpjūčio 28-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.16 val., leidžiasi 20.24 val. Dienos ilgumas 14.08 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 12.38 val., leidžiasi 21.22 val.
Vardadieniai:
Augustinas, Augusta, Hermetas, Mėta, Patricija, Steigvilė, Tarvilas
Rugpjūčio 28-oji Lietuvos istorijoje:
1941 — gimė architektas Evaldas Purlys.
1297 — gimė Algirdas, Lietuvos didysis kunigaikštis, Gedimino sūnus (mirė 1377 m.).
2005 — Lietuvos akrobatinio skraidymo atstovas 52 metų Jurgis Kairys tapo pasaulio taurės savininku, trijų etapų 2004-2005 metų Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) 22-osiose „Grand Prix“ serijos varžybose surinkęs 30 įskaitinių taškų.
2019 — Lietuvos Vyriausybė patvirtino ekonomikos ministro Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrą į Europos Komisijos narius. Jam vėliau atiteko aplinkos eurokomisaro portfelis.
2019 — premjeras Saulius Skvernelis pranešė, kad serga pirminės stadijos limfoma – kraujo sistemos vėžiu. Po beveik pusmečio jis pranešė, kad naujausi tyrimai parodė kraujo vėžio atsitraukimą.
Rugpjūčio 28-oji pasaulio istorijoje:
1619 — Ferdinandas II tapo Romos imperatoriumi.
1749 — gimė vokiečių poetas, dramaturgas ir filosofas Johann Wolfgang von Goethe (Johanas Volfgantas fon Getė).
1828 — gimė rusų rašytojas Lev Tolstoj (Levas Tolstojus). Mirė 1910 m.
1833 — britų parlamentas uždraudė vergovę visoje Britanijos imperijoje.
1891 — gimė rusų aktorius, režisierius Michail Čechov (Michailas Čechovas). Mirė 1955 m.
1910 — Juodkalnija pasiskelbė nepriklausoma karalyste.
1922 — Niujorko WEAF radijas transliavo pirmą pasaulyje dešimties minučių trukmės komercinę reklamą.
1938 — gimė Kanados Ministras Pirmininkas (2003—2006 m.), liberalų partijos atstovas Paul Martin (Polas Martinas).
1939 — įkurta automobilių kompanija ,,Toyota“.
1941 — TSRS likviduota pavolgio vokiečių respublika, o visi vokiečiai ištremti į rytinius šalies rajonus.
1943 — II pasauliniame kare japonai nustojo priešintis amerikiečiams Ramiojo vandenyno salose.
1973 — princesė Ana tapo pirmąja Britanijos karališkosios šeimos nare, apsilankiusia SSRS — ji dalyvavo Kyjive vykusiose tarptautinėse jojimo varžybose.
1973 — per žemės drebėjimą Meksikoje žuvo 500 žmonių, tūkstančiai gyventojų buvo sužeisti.
1976 — Masačiusetse pirmą kartą susintetintas dirbtinis genas.
1996 — Velso princas Charles (Čarlsas) oficialiai išsiskyrė su princese Diana.
1998 — Rusijos prezidentas Boris Jelcin (Borisas Jelcinas) paneigė atsistatydinąs ir pažadėjo dirbti šalies vadovo poste iki naujų rinkimą 2000 metais.
2011 — Sirijoje gimęs poetas Adonis, kurio tikrasis vardas — Ali Ahmad Said (Alis Ahmadas Saidas), tapo pirmuoju arabų kūrėju, pelniusiu vieną iš didžiausią prestižą turinčių Vokietijos literatūros apdovanojimų — Goethe (Gėtės) premiją.
Rugpjūčio 28-oji šou pasaulyje:
1961 — grupė „Marvelettes“ išleido dainą „Please Mr. Postman“.
1965 — gimė dainininkė Shania Twain (Šanja Tvein).
1969 — gimė serialo Beverly Hills“ žvaigždė ir prodiuseris aktorius Jason Priestley (Džeisonas Prislis).
1986 — Tina Turner (Tinai Terner) buvo sutekta žvaigždė Holivudo Šlovės Take.
1997 — „Album Network“ radijuje įvyko pirmojo grupės „Genesis“ albumo per šešerius metus premjera.
2007 — būdamas 75 metų mirė Hilly Kristal (Hilis Kristalas), įkūręs Niujorko pankroko klubą CBGB, kuris išgarsino tokias grupes kaip „Ramones“, „Blondie“ ir „Talking Heads“.
2010 — britų grupė „The Libertines“ antrą vakarą iš eilės turėjo sustabdyti savo pasirodymą festivaliuose, nes jiems šėlstant scenoje keli žiūrovai per spūstį buvo pradėti trypti.
2010 — „bitlui“ John Lennon (Džonui Lenonui) priklausęs tualetas aukcione Didžiojoje Britanijoje buvo parduotas už 9,5 tūkst. svarų — maždaug 10 kartų brangiau nei tikėtasi.
2014 — Didžiosios Britanijos dainininkė ir dainų kūrėja Jessie Ware (Džesi Ver) ištekėjo už savo vaikystės meilės Sam Burrows (Semo Burouzo).
2020 — būdamas 43-ejų nuo storosios žarnos vėžio mirė novatoriško filmo apie superherojus „Juodoji pantera“ (Black Panther) žvaigždė Chadwickas Bosemanas (Čadvikas Bouzmanas).
