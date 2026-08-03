Rugpjūčio 3-ioji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.30 val., leidžiasi 21.19 val. Dienos ilgumas 15.49 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 11.25 val., teka 22.28 val.
Vardadieniai:
Augustė, Galimantas, Lengvinė, Lidija, Mangirdas, Steponas, Žeimena
Datos:
Arbūzo diena
Rugpjūčio 3-ioji Lietuvos istorijoje:
1909 — gimė prozininkė ir vertėja Liūnė Janušytė. Mirė 1965 m.
1921 — gimė poetas, vertėjas Vacys Reimeris. 1975 m. gavo Lietuvos valstybinę premiją už eilėraščių rinkinį „Šarkos švarkas“, 1977 m. – „Poezijos pavasario“ laureatas.
1922 — priimtas įstatymas dėl lito įvedimo.
1936 — gimė literatūros kritikas Juozas Stepšys.
1940 — SSRS Aukščiausioji Taryba oficialiai įjungė Lietuvą į SSRS sudėtį.
1941 — gimė aktorė Renata Vagnerytė-Jevdokimova.
2012 — Klaipėdoje pirmą kartą surengtas tarptautinis istorinių laivų paradas.
2012 — Zarasuose rašytojas, laikraščio „Utenis“ redaktorius Donatas Čepukas už visuomeninę kultūrinę-švietėjišką veiklą įvertintas šviesuolio Dominyko Bukonto premija.
2022 — pranešta, kad Lietuvoje patvirtintas pirmasis beždžionių raupų atvejis.
2024 — olimpinėse žaidynėse debiutavusi irkluotoja Viktorija Senkutė Paryžiuje iškovojo bronzos medalį.
Rugpjūčio 3-ioji pasaulio istorijoje:
1476 — gimė Sebastian Cabot (Sebastianas Kabotas), italų jūrininkas keliautojas, kartografas, patobulinęs pasaulio žemėlapį. Mirė 1557 m.
1492 — Christopher Columbus (Kristupas Kolumbas) iš Palos de Frontera uosto Ispanijoje trimis mažais laivais – „Santa Maria“, „Nina“ ir „Pinta“ – leidosi ieškoti naujų žemių Vakaruose bei kelio į Indiją.
1610 — ieškodamas laivų kelio iš Atlanto į Ramųjį vandenyną, kapitonas Henry Hudson (Henris Hadsonas) rado įlanką, kuri vadinama jo vardu.
1778 — Milane atidarytas Giuseppe Piermarini (Džiuzepės Piermarinio) suprojektuotas operos pastatas „La Scala“.
1589 — Prancūzijos karaliumi tapo Henrikas IV.
1858 — anglų tyrinėtojas John Speke (Džonas Spikas) atrado Viktorijos ežerą, iš kurio išteka Nilas.
1867 — gimė politikas, Didžiosios Britanijos Ministras Pirmininkas (1923–1924, 1924–1929, 1935–1937 m.) Stanley Baldwin (Stenlis Boldvinas).
1872 — Danijoje gimė Norvegų karalius (1905–1957) Hakonas VII.
1881 — britai okupavo Suecą Egipte.
1914 — Vokietija paskelbė karą Prancūzijai per Pirmąjį pasaulinį karą.
1924 — mirė anglų rašytojas, trumpų istorijų autorius, marinistikos klasikas Joseph Conrad (Džozefas Konradas).
1949 — įkurta Europos Taryba.
1949 — susijungus Tarptautinei Krepšinio Lygai ir Amerikos Krepšinio Asociacijai, buvo įkurta Tarptautinė Krepšinio Asociacija NBA (National Basketball Association).
1958 — JAV branduolinis povandeninis laivas „Nautilus“, vadovaujamas kapitono William Anderson (Viljamo Andersono), pirmą kartą laivybos istorijoje praplaukė po Šiaurės ašigaliu.
1960 — Prancūzija suteikė nepriklausomybę Nigerio Respublikai, esančiai vakarinėje Afrikos dalyje.
1990 — JAV Valstybės sekretorius James Baker (Džeimsas Beikeris) ir SSRS užsienio reikalų ministras Eduardas Ševardnadzė bendru pareiškimu pasmerkė Irako invaziją Kuveite.
1991 — nuo SSKP atsiskyrė Rusijos reformatorių vadovaujama kompartijos dalis.
1995 — palestiniečiui Eliyad Ismail (Elijadui Ismailui) pateiktas kaltinimas bombos susprogdinimu Pasaulio prekybos centre Niujorke (JAV) 1993 metais.
1999 — buvusio Sovietų Sąjungos prezidento Michail Gorbačiov (Michailo Gorbačiovo) žmona Raisa Gorbačiova (Raisa Gorbačiova), kuriai medikai diagnozavo kraujo vėžį, paguldyta į Miunsterio (Vokietija) ligonininę.
2008 — būdamas 89-erių metų savo namuose Maskvoje mirė Rusijos rašytojas ir disidentas Alexander Solženitsyn (Aleksandras Solženicynas), kuris atskleidė pasauliui pasibaisėtiną tiesą apie Sovietų Sąjungos lagerius.
Rugpjūčio 3-ioji šou pasaulyje:
1937 — gimė žymus britų aktorius ir dramaturgas Stephen Berkoff (Styvenas Berkofas), išgarsėjęs William Shakespeare (Viljamo Šekspyro) pjesių neigiamų herojų vaidmenimis.
1963 — Liverpulio klube „Cavern Club“ beveik 300 kartų koncertavusi grupė „Beatles“ čia grojo paskutinį kartą.
1963 — gimė James Hetfield (Džeimsas Hetfildas), grupės „Metallica“ muzikantas.
1987 — grupė „Def Leppard“ išleido savo pirmąjį albumą „Hysteria“.
2006 — operos dainininkė Elizabeth Schwarzkopf (Elizabet Švarckopf), kuri buvo laikoma viena geriausių savo laikų sopranų, mirė Šrunse (Vakarų Austrijos Forarlbergo provincijoje).
2007 — Ritmenbliuzo žvaigždė Usher (Ašeris) Džordžijos valstijos sostinėje Atlantoje vedė savo besilaukiančią sužadėtinę Tameka Foster (Tameką Foster).
2007 — buvusi popmuzikos grupės „Spice Girls“ dainininkė Emma Bunton (Ema Banton) pagimdė sūnų ir davė jam Beau (Bo) vardą.
2009 — Maskvoje, eidamas 76-us metus, mirė žinomas aktorius Zinovij Vysokovskij (Zinovijus Vysokovskis). Jis sukūrė pono Ziuzios vaidmenį kultiniame sovietinės televizijos laidų cikle „Užeiga „13 kėdžių“ (Kabačiok „13 stuljev“).
2010 — ekstravagantiškoji popmuzikos žvaigždė Lady Gaga (Leidi Gaga) pretendavo į rekordinį MTV videomuzikos (VMA) apdovanojimų skaičių – ji buvo nominuota net 13-oje šių apdovanojimų kategorijų.
2013 — JAV roko grupei „Bloodhound Gang“ buvo uždrausta dalyvauti Rusijos muzikos festivalyje Kubanėje, kai vienas jos narys nepagarbiai pasielgė su Rusijos vėliava per koncertą Ukrainoje.
Naujausi komentarai