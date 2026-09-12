 Rugsėjį daugiau nei 28 tūkst. šalies pirmokų pasieks Vaiko konstitucijos

Rugsėjį daugiau nei 28 tūkst. šalies pirmokų pasieks Vaiko konstitucijos

2026-09-12 16:43
ELTOS inf.

Daugiau kaip 28 tūkst. šalies pirmokų rugsėjį bus išdalintos Vaiko konstitucijos. Jos padės vaikams susipažinti su pagrindinėmis jų teisėmis ir atsakomybėmis.

<span>Rugsėjį daugiau nei 28 tūkst. šalies pirmokų pasieks Vaiko konstitucijos</span>
Rugsėjį daugiau nei 28 tūkst. šalies pirmokų pasieks Vaiko konstitucijos / P. Peleckio / BNS nuotr.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė teigia, kad kasmet tęsdami gražią tradiciją vaiko gynėjai taip pat prisideda ugdant pilietišką ir sąmoningą jaunąją kartą.

„Pirma klasė – naujo ir svarbaus etapo pradžia, kai vaikai pradeda mokytis naujų dalykų apie save ir aplinkinius, susipažįsta su naujomis taisyklėmis ir atsakomybėmis, jaukinasi įvairias emocijas, patirtis. Tikiuosi, kad Vaiko konstitucija šiame kelyje padės jiems atsakyti į daugumą klausimų ir bus geras patarėjas bei pagalbininkas jaukinantis suaugusiųjų pasaulį“, – pranešime cituojama I. Skuodienė.

Vaiko teisių gynėjai taip pat yra parengę metodines rekomendacijas mokytojams. Jose pateikiami patarimai, kaip apie teisių ir atsakomybių temas kalbėtis su šiuolaikiniais vaikais, bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomuosius dalykus.

Vaiko konstitucija pasiekiama visiems. Nemokamą leidinį lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis, vaizdo įrašo formatu, Vaiko konstitucijos spalvinimo knygelę, plakatą ir kitus leidinius visuomenė gali rasti vaiko teisių e-bibliotekoje.

Šiame straipsnyje:
pirmokai
pradinukai
Vaiko konstitucija
teisės
atsakomybės

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