 Rugsėjį laukia iššūkiai: keliuose vėl prasidės chaosas

Rugsėjį laukia iššūkiai: keliuose vėl prasidės chaosas

2025-08-28 12:12
„Žinių radijo“ inf.

Rugsėjis vairuotojus pasitinka aktyviu eismu prie mokyklų ir darželių, spūstimis ir skuba. Automobilių kelių eismo ekspertas Saulius Šuminas sako, kad šiuo laiku labai svarbu išlaikyti šaltus nervus – tik taip apsaugosime save ir vaikus.

Rugsėjį laukia iššūkiai: keliuose vėl prasidės chaosas
Rugsėjį laukia iššūkiai: keliuose vėl prasidės chaosas / L. Balandžio / BNS nuotr.

Ekspertas sako, kad, kalbant apie eismą keliuose, rugsėjį mokysimės visi – ne tik vaikai, bet ir suaugusieji.

„Moksleiviams, studentams reikės išmokti maršrutus, o suaugusiesiems reikės įsivertinti visiškai kitą laiką, nes situacija tikrai pasikeis. Toks jausmas, kad rugsėjį visa diena bus piko valandos“, – sakė S. Šuminas.

„Laukia iššūkiai. Toks jau tas rugsėjis. Vėl reikės mokytis planuoti, pirmas savaites visi eksperimentuosime, kol suprasime, kuris maršrutas geresnis, kada reikia išvažiuoti iš namų“, – pridūrė ekspertas.

Jis akcentavo, kad prasidėjus naujiems mokslo metams vairuojantiems labai svarbu būti itin atidiems prie ugdymo įstaigų, ypač – ikimokyklinio ugdymo.

„Gali būti, kad vaikai netikėtai išbėgs į gatvę, priims neprognozuojamus sprendimus, nes jauni žmonės yra impulsyvūs. Prisideda įvairūs mobilieji įrenginiai, kurie blaško dėmesį“, – pabrėžė automobilių kelių eismo ekspertas.

Jis priminė, kad ir automobilio vairuotojas, ir keleiviai privalo prisisegti saugos diržus, o vežantiems vaikus į mokymo įstaigą rekomenduoja juos paleisti toje pačioje gatvės pusėje, kurioje yra įstaiga, kad vaikams nereikėtų eiti per gatvę.

„Rekomenduoju aptarti kelionės planavimą. Kalbame apie skirtingo amžiaus vaikus. Vienus į mokyklą atveža tėvai, kiti naudojasi viešuoju transportu, treti eina pėsčiomis, dar kiti naudojasi paspirtukais, dviračiais. Visos šios grupės reikalauja atskiro dėmesio“, – akcentavo S. Šuminas.

Specialistas priminė, kad statistiškai rugsėjį padaugėja eismo įvykių. Atsakingas saugumo priemonių naudojimas padėtų jų išvengti.

„Primenu, kad labai svarbu ir pasyvios saugos priemonės – saugos diržai, atšvaitai. Atšvaitai tamsiuoju paros metu padaro mus matomais. O jei savo vaikus nuo mažų dienų mokysime segtis saugos diržą, jis neturės su tuo problemų visą gyvenimą“, – kaip svarbu saugotis keliuose, priminė S. Šuminas. 

Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:

Šiame straipsnyje:
Saulius Šuminas
rugsėjis
eismas
mokiniai
spūstys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų