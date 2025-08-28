Rugsėjį laukia iššūkiai: keliuose vėl prasidės chaosas

Ekspertas sako, kad, kalbant apie eismą keliuose, rugsėjį mokysimės visi – ne tik vaikai, bet ir suaugusieji.
„Moksleiviams, studentams reikės išmokti maršrutus, o suaugusiesiems reikės įsivertinti visiškai kitą laiką, nes situacija tikrai pasikeis. Toks jausmas, kad rugsėjį visa diena bus piko valandos“, – sakė S. Šuminas.
„Laukia iššūkiai. Toks jau tas rugsėjis. Vėl reikės mokytis planuoti, pirmas savaites visi eksperimentuosime, kol suprasime, kuris maršrutas geresnis, kada reikia išvažiuoti iš namų“, – pridūrė ekspertas.
Jis akcentavo, kad prasidėjus naujiems mokslo metams vairuojantiems labai svarbu būti itin atidiems prie ugdymo įstaigų, ypač – ikimokyklinio ugdymo.
„Gali būti, kad vaikai netikėtai išbėgs į gatvę, priims neprognozuojamus sprendimus, nes jauni žmonės yra impulsyvūs. Prisideda įvairūs mobilieji įrenginiai, kurie blaško dėmesį“, – pabrėžė automobilių kelių eismo ekspertas.
Jis priminė, kad ir automobilio vairuotojas, ir keleiviai privalo prisisegti saugos diržus, o vežantiems vaikus į mokymo įstaigą rekomenduoja juos paleisti toje pačioje gatvės pusėje, kurioje yra įstaiga, kad vaikams nereikėtų eiti per gatvę.
„Rekomenduoju aptarti kelionės planavimą. Kalbame apie skirtingo amžiaus vaikus. Vienus į mokyklą atveža tėvai, kiti naudojasi viešuoju transportu, treti eina pėsčiomis, dar kiti naudojasi paspirtukais, dviračiais. Visos šios grupės reikalauja atskiro dėmesio“, – akcentavo S. Šuminas.
Specialistas priminė, kad statistiškai rugsėjį padaugėja eismo įvykių. Atsakingas saugumo priemonių naudojimas padėtų jų išvengti.
„Primenu, kad labai svarbu ir pasyvios saugos priemonės – saugos diržai, atšvaitai. Atšvaitai tamsiuoju paros metu padaro mus matomais. O jei savo vaikus nuo mažų dienų mokysime segtis saugos diržą, jis neturės su tuo problemų visą gyvenimą“, – kaip svarbu saugotis keliuose, priminė S. Šuminas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
