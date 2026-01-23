Rukloje prisiekė pirmieji divizijos savanoriškos nenuolatinės tarnybos kariai

„Priesaika Lietuvos Respublikai – ne šiaip žodžiai. Priesaika – tai pažadas, atsidavimas, užsispyrimas ir judėjimas ta kryptimi, be kurios tikriausiai nė vienas Lietuvos kariuomenės karys negalėtų išgyventi. Be galo didžiuojuosi ir tikiu, kad šis jūsų pasirinkimas bus rodiklis, kuriuo vesite ne tik save, bet ir mus, kasdien tarnaujančius profesinėje karo tarnyboje“, – sveikindamas karius kalbėjo 1-osios divizijos vadas brigados generolas Aurelijus Alasauskas.
Kaip pranešė kariuomenė, iki priesaikos visi SNKT kariai dalyvavo į tris etapus suskirstytame baziniame kariniame rengime, kurio metu buvo supažindinti su karybos pagrindais – individualia kario taktika, maskuote, topografija, pirmosios pagalbos teikimu, ginklo valdymu.
Paskutiniame bazinio karinio rengimo etape kariai vykdė kovinius šaudymus ir dalyvavo lauko taktikos pratybose, kur realiomis sąlygomis pritaikė visas įgytas žinias.
Anot kariuomenės, po priesaikos SNKT kariai bus kviečiami atlikti tarnybą pagal Lietuvos kariuomenės Pirmosios divizijos poreikius – dalyvauti pratybose, mokymuose ir vykdyti jiems priskirtas užduotis pagal turimas kompetencijas.
Savanoriškos nenuolatinės tarnybos karys gali būti priimamas į tarnybą nuo 18 iki 60 metų amžiaus.
Pagrindinis šios tarnybos skirtumas nuo profesionalių arba nuolatinės pradinės privalomosios karo tarnybos karių – SNKT, kaip ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai savanoriai, tarnybą atliks ne nuolat, o nuo 20 iki 50 dienų per metus.
„Šis tarnybos būdas leidžia šalies piliečiams prisidėti prie Lietuvos kariuomenės nekeičiant savo įprasto gyvenimo būdo, nuolatinio darbo, taip pat SNKT kariams mokamas tarnybinis atlyginimas už ištarnautų dienų skaičių“, – teigia kariuomenė.
Kaip rašė BNS, Lietuvos kariuomenės Pirmoji divizija buvo įkurta pernai, ją siekiama visiškai išvystyti iki 2030 metų, tam kasmet gynybai skiriant 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto.
