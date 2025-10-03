Ruošiantis Vėlinėms: kokias gėles rinktis?

Pasak Nijolės, žmonių požiūris pastaruoju metu keičiasi – vis daugiau jų atsisako dirbtinių gėlių.
„Kuo galiu pasidžiaugti, kad iš kompozicijų pašalinome didelį procentą dirbtinių gėlių. Atsisukame į gamtą, matome spalvas ir šį sezoną kūryboje panaudojome net apie 70–80 proc. augančių arba skintų augalų. Žmonės vis labiau supranta, ką tuo norime pasakyti. Reikia atsigręžti į gamtą, protėvius, kurie kapus puošdavo natūraliai”, – sakė floristė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Anot jos, natūralūs augalai ne tik atrodo estetiškiau, bet ir geriau atspindi metų laikų ciklą bei pagarbą ramybės vietai.
Vis dėlto, pasak Nijolės, dirbtinės gėlės dar neišnyko.
„Viskas priklauso nuo floristų pateikimo, o kartais ir nuo vietovės. Tačiau labai norėčiau pakviesti visus atsisakyti ryškių, nenatūralių spalvų. Žiemą juk gamta ilsisi – ji rami, prislopintų atspalvių“, – teigė floristė.
Ji pabrėžia, kad gėlės kapavietėje nėra vien puošmena – tai simbolinis ryšys su artimaisiais.
„Per gėles vėlės atranda kelią į amžinąjį gyvenimą“, – tvirtino pašnekovė.
Tiesa, kapinėse anksčiau labai populiarios chrizantemos po truputį užleidžia vietą viržiams.
„Viržiai – labai populiarūs rinkoje. Jie labiau atsparesni šalčiui nei chrizantemos. Svarbu ir kada sodinamos gėlės. Jei prieš pat Vėlines, šaknų sistema nespės prigyti. Geriausia tai daryti rugsėjo pabaigoje ar spalio pradžioje, tada rezultatas bus kur kas geresnis“, – pasakojo moteris.
Nors oras rudenį ir žiemą nedžiugina, pasak N. Beliakienės, yra nemažai augalų, kurie išlieka patvarūs ir šiuo metų laiku.
„Mūsų kompozicijose dažnai naudojame lauko gebenę, skimiją ir bergraso ritinėlius. Tai augalai, kurie gražiai nugula, dera tarpusavyje ir suteikia kapavietei žalumos bei gyvumo net šaltuoju metu“, – dalijosi floristė.
Ji priduria, kad skimija vis populiarėja pasaulio rinkoje.
„Ši gėlė patvaresnė už viržį ar chrizantemą, išlaiko žalius lapus per visą žiemą ir atrodo labai estetiškai. Manau, margumyno tikrai nebereikia“, – kalbėjo N. Beliakienė.
Floristė ragina ruoštis kapų tvarkymui iš anksto ir rinktis šalčiui atsparesnius augalus. Tokie augalai ne tik išliks gražūs ilgiau, bet ir leis išlaikyti natūralų kapų vaizdą – tokį, kuris dera prie vėlyvo rudens tylos ir rimties.
