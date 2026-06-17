 SADM – prieš, kad valstybinę pensiją gautų tėvai, užauginę bent tris vaikus

SADM – prieš, kad valstybinę pensiją gautų tėvai, užauginę bent tris vaikus

2026-06-17 07:27
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nepritaria idėjai antrojo laipsnio valstybinę pensiją skirti mamoms ir tėvams, užauginusiems tris vaikus. Dabar ji skiriama už penkis vaikus. 

<span>SADM – prieš, kad valstybinę pensiją gautų tėvai, užauginę bent tris vaikus</span>
SADM – prieš, kad valstybinę pensiją gautų tėvai, užauginę bent tris vaikus / P. Adamovič/ BNS nuotr.

Ministerija tokią išvadą teikia Vyriausybei, kurios pozicijos yra paprašęs Seimas, svarstantis „valstietės“ Ligitos Girskienės Valstybinių pensijų įstatymo pataisas – jomis siūloma plėsti tėvų, turinčių teisę gauti tokią pensiją, ratą.   

Pasak jos, papildoma parama pagerintų daugiavaikių tėvų finansinę padėtį ir mažintų jų skurdą.

Tačiau SADM sako, kad valstybinės pensijos pagal savo prigimtį nėra socialinės paramos priemonė. Ministerija nesutinka ir su pataisų iniciatorės argumentu, kad jos didins gimstamumą.   

SADM skaičiuoja, kad 2027 metais senatvės pensijos amžiaus moterų, pagimdžiusių tris arba keturis vaikus, bus apie 76,8 tūkst., o atsižvelgiant į papildomus tokios pensijos skyrimo kriterijus tikėtina, kad į išmoką pretenduotų 65 tūkst. Joms 2027 metais reikėtų išmokėti 121–141 mln. eurų. 

Pasak SADM, šių pensijų administravimo išlaidos sudarytų beveik 15 mln. eurų, „Sodrai“ reikėtų priimti daugiau darbuotojų.

Ministerijos teigimu, šiuo metu peržiūrima valstybinių pensijų skyrimo tvarka, pokyčiai bus parengti ir Seimui pateikti 2028 metų antrąjį ketvirtį.

„Todėl su valstybinėmis pensijomis susiję siūlymai turėtų būti svarstomi ne pavieniui, o sistemiškai – visos valstybinių pensijų sistemos pertvarkos kontekste“, – sako ministerija. 

Šiuo metu antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama tėvams, išauginusiems penkis ir daugiau vaikų.  Antrojo laipsnio valstybinės pensija siekia 148,56 euro per mėnesį. 

Šiame straipsnyje:
SADM
tėvai
valstybinė pensija
daugiavaikė šeima
antrojo laipsnio valstybinė pensija

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Klonn
Demografine krize tik gilės, nuo tokių socialinių garantijų toldami milžinišku greičiu.
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