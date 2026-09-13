Šalies vadovai išreiškė užuojautą dėl signataro Povilo Varanausko mirties

Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva neteko ryškios ir nepalaužiamos asmenybės, kuriai valstybė visada bus dėkinga už aktyvią Sąjūdžio veiklą bei indėlį į nepriklausomybę.
„Pačioje gyvenimo pradžioje atsidūręs sovietinėje prievartos mašinoje ir ištremtas į Sibirą, P. Varanauskas ne tik rado kelią atgal, sėkmingai užsiėmė moksline kūryba, bet ir lemtingais metais prisiėmė atsakomybę su bendražygiais stoti Lietuvos Atgimimo priešakyje“, – rašoma sekmadienio vakarą išplatintoje prezidento užuojautoje.
Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu, P. Varanausko gyvenimas atspindi skaudžią, tačiau kupiną stiprybės Lietuvos istoriją, pranešė Seimo kanceliarija.
„Tremties išbandymai nepalaužė jo tikėjimo savo valstybe ir ryžto darbuotis dėl jos laisvės“, – teigiama J. Oleko užuojautoje.
Kiek anksčiau sekmadienį užuojautą išreiškęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad P. Varanauskas drąsiai siekė Lietuvos nepriklausomybės, vertino laisvę.
„Paženklintas tremtinio likimo, Povilas Varanauskas giliai suprato asmens ir tautos laisvės vertę, aktyviai veikė politinių kalinių bei tremtinių bendruomenėje ir buvo vienu labiausiai girdimų jos balsų. Reiškiu užuojautą šeimai, artimiesiems ir visai Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendruomenei“, – teigiama premjero užuojautoje.
P. Varanauskas anapilin išėjo eidamas 86-uosius metus po sunkios ligos.
1990 metų vasario 24 dieną jis išrinktas Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu, o 1990 metų kovo 11-ąją balsavo už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.
„Kovo 11-ąją padėtas jo parašas visiems laikams liks mūsų valstybingumo istorijoje“, – teigė J. Olekas.
Jo teigimu, Lietuvai svarbus ir jo mokslinis darbas, veikla tremtinių bendruomenėje.
Seime P. Varanauskas dirbo švietimo, mokslo ir kultūros, piliečių teisių, tautybių, rezistencijos dalyvių teisių srityse, buvo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos narys.
2000 metais už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant nepriklausomą Lietuvos valstybę apdovanotas Nepriklausomybės medaliu.
Šalies vadovai užjautė P. Varanausko šeimą, artimuosius, bendražygius.
Naujausi komentarai