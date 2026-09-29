Šalyje – gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas

Patikrinimo metu sirenos kaukė tris minutes – nuo 11.52 iki 11.55 valandos. Joms nustojus kaukti, per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją paskelbta informacinė žinutė ir rekomendacijos, ką daryti nelaimės atveju.
Taip pat gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji pranešimai.
„Tikrinama gyventojų perspėjimo sistema, jungiamos sirenos. Laikykitės rimties, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją ir išklausykite informaciją“, – rašoma gyventojams į telefonus išsiųstame pranešime.
Sistemos patikrinimas vyksta didžiausių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas 2026“ metu.
Didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pabrėžia, jog, išgirdę sirenas, gyventojai turėtų įsijungti radiją ar televiziją, išklausyti skelbiamą informaciją ir elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.
Departamento duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra 1163 perspėjimo sirenos, kuriomis galima perspėti apie 69 proc. šalies gyventojų.
Įgyvendinant Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos priemones, Lietuvoje suplanuota įdiegti dar 275 naujas perspėjimo sirenas, o 600 esamų sirenų visoje šalyje – prijungti prie centralizuotos perspėjimo sirenų valdymo sistemos.
Iki 2029 metų šalyje turėtų veikti 1438 perspėjimo sirenos, iš jų 1125 centralizuotai valdytų PAGD. Planuojama, kad sirenomis tuomet bus galima perspėti apie 75 proc. Lietuvos gyventojų.
(be temos)