Saugoti Latvijos sienos su Baltarusija išvyko jau penktoji Lietuvos pasieniečių grupė

Kaip ir ankstesnės grupės, taip ir naujoji bus dislokuota viename iš sudėtingiausių Latvijos valstybės sienos ruožų – Silenės pasienio užkardos atsakomybės rajone.
Lietuvos pasieniečiai, koordinuojami Latvijos kolegų, sudėtingiausiuose šios šalies sienos su Baltarusija ruožuose tęs sienos stebėjimą, neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus su sienos apsauga susijusius veiksmus.
Ši pasieniečių grupė šiemet – jau penktoji. Kaip ir ankstesnes dvi, ją sudaro 20 VSAT pareigūnų iš Pagėgių ir Pakrančių apsaugos pasienio rinktinių, joje dirbs ir keturi kinologai su tarnybiniais šunimis. Dvi ankstesnės grupės buvo mažesnės, po devynis VSAT pareigūnus.
Lietuvos pasieniečių grupė į Latviją vyksta savo tarnybiniu transportu ir su savo ekipuote bei ginklais. Su šia komandiruote susijusios išlaidos dengiamos Lietuvos VSAT lėšomis.
Planuojama, kad šie pasieniečiai, kaip ir anksčiau latviams padėję VSAT pareigūnai, Latvijoje dirbs dvi savaites. Vėliau sprendimai dėl tokios pagalbos bus priimami atsižvelgiant į situaciją prie kaimynų sienos su Baltarusija.
Lietuvos pasieniečiai tokią pagalbą kolegoms Latvijoje yra teikę ir 2023–2025 metais.
Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Latvijos siena su šia šalimi yra keturis kartus trumpesnė nei Lietuvos (atitinkamai 173 ir 679 kilometrai). Į Latviją šiemet brovėsi, buvo sulaikyti ir grąžinti į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyti dar Baltarusijos pusėje 10 127 migrantai. Tai daugiau kaip aštuonis kartus daugiau, nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, kurios pasieniečiai užkirto kelią į šalį patekti 1 231 atėjūnui.
Naujausi komentarai