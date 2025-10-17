Šaulių sąjungos pratybose – beveik pusantro tūkstančio dalyvių ir net lengvoji aviacija

Kasmetinėse Šaulių sąjungos pratybose, į kurias susirenka šauliai iš visos Lietuvos, bus patikrinti bene visi šaulių pajėgumai – nuo komendantinių ginkluoto pasipriešinimo, bepiločių orlaivių, informacinių operacijų iki rezistencijos bei lengvosios aviacijos.
„Šaulius ruošiame pagal dvi pagrindines kryptis – ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo. Būtent šių krypčių pajėgumams ir skiriamos plataus masto pratybos. Užduotys šauliams yra parengtos atsižvelgiant į identifikuotas ir išmoktas pamokas Ukrainoje“, – sako pratybų vadovas, Lietuvos šaulių sąjungos pavaduotojas plk. ltn. Gediminas Latvys.
Planuojama, kad pratybose dalyvaus apie 1200 kovinių, komendantinių ir specializuotų šaulių, taip pat Anykščių ir Utenos rajono savivaldybių administracijos, karo komendantai, ligoninių personalas, policijos pareigūnai.
„Pratybose bus aktyvuoti du Šaulių sąjungos komendantinių batalionų štabai, kurie treniruosis remti valstybės ir savivaldos institucijas užtikrinant gyvybiškai svarbių funkcijų vykdymą, – sako pratybų vadovas. – Batalionai valdys šaulių komendantines kuopas, prie kurių bus priskirti bepiločių orlaivių, logistinės, medicininės ir informacinės paramos vienetai.“
Šios pratybos unikalios tuo, kad vyks dviejuose miestuose vienu metu. Tiek Utenos, tiek Anykščių savivaldybių administracijos pilnai įsitrauks į veiksmą, todėl itin atsakingai tam ruošėsi.
„Ruošiantis pratyboms buvo atsakingai parengti veiksmų planai, kuriuos įgyvendindami šauliai ir kitų institucijų pareigūnai treniruosis saugoti strateginius objektus, teikti pirmąją pagalbą, patruliuoti ir palaikyti viešąją tvarką ekstremalių situacijų sąlygomis“, – sako Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas ir ragina gyventojus išlikti ramiems bei supratingiems, nes situacijos bus imituojamos ir nekels grėsmės civiliams.
Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis pabrėžia, kad šios pratybos – reikšmingas įvykis miestui: „Tokie mokymai padeda įvertinti, kaip veiktume krizių ar ekstremalių įvykių metu, todėl jų vertė labai didelė. Gyventojai turi jaustis tik saugiau: tai naudinga visiems mums, nes kartu stiprėjame, mokomės ir žinome, ką reikia daryti, jei prireiktų veikti vieningai. Tai proga parodyti, kad esame atspari, atsakinga ir stipri bendruomenė“ – sako K. Tubis.
Ypač daug dėmesio Utenoje ir Anykščiuose bus skiriama šaulių medicininės paramos pajėgumui: pratybose šaliai mokysis teikti medicininę paramą mūšio lauke steigiant stabilizacinius punktus ir evakuojant sužeistuosius į civilines ligonines.
Pirmą kartą pratybose veiks ir šaulių lengvoji aviacija – šiemet įsikūręs vienetas jau pasiekė pradinį operacinį pajėgumą ir gali remti valstybės institucijas bei Lietuvos kariuomenę vykdant taikos meto ir įvairių krizinių situacijų užduotis. O Utenos miesto sode šauliai rengs specialius mokymus Karo komendantūrų savanoriams.
„Dėmesys šiuolaikinėms mūšio valdymo sistemoms, kibernetinės gynybos veiksmai, bepiločių orlaivių ir medicinos vienetų naudojimas yra kritiškai svarbūs ne tik šiose pratybose, bet ir tolesnėje Šaulių sąjungos plėtros perspektyvoje“, – sako plk. ltn. G. Latvys ir priduria, kad pratybų kontekste vyks ir papildomų veiklų.
Šeštadienį, spalio 25 d., Utenoje ir Anykščiuose veiks informaciniai punktai, kuriuose gyventojai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie šias šaulių pratybas bei susipažinti su Šaulių sąjungos veikla. Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/2019563688806004.
