Šaulių sąjungos vadas siūlo uždrausti „TikTok“ ir „Telegram“: pralaimime informacinę kovą su Rusija

„Kremlius yra pažengęs su savo refleksinėmis kontrolėmis, su universitetais ir institutais. Daug kas to nesupranta (...). Šiuo metu pralaimime kovą. Konstatuoju, kad taip blogai nuo nepriklausomybės pradžios, kaip yra šiuo metu, nebuvo niekada“, – laidoje „ELTA kampas“ teigė L. Idzelis.

„Jeigu norime daryti rimtai, reikia uždrausti „Telegram“ ir „TikTok“. Apie ką ukrainiečiai šneka (…) – per ten yra vykdomas verbavimas, per ten yra plaunama informacija į Rusiją. Per šitas dvi platformas yra išlesamos žmogaus smegenys. Į tas platformas reikėtų labai rimtai pasižiūrėti“, – tvirtino LŠS vadas.

Pasak LŠS vado, pastarieji socialiniai tinklai turi neigiamos įtakos jaunimui. Nors per pamokas jaunuoliai yra ugdomi vertybiškai, pertraukų metu minėtuose platformose jie girdi visiškai priešingą informaciją. Todėl, tikino L. Idzelis, būtų prasminga apriboti prieigą prie šių programėlių.

„Kaip buvome uždarę rusiškas televizijas, reikia (uždaryti – ELTA) tam tikrus šaltinius, reikia tam tikrų sprendimų, kad užblokuoti tam tikrus kanalus, kurie žmonėms perkreipia smegenis, perverčia pasaulį aukštyn kojomis“, – kalbėjo šaulių vadas.

L. Idzelis taip pat atkreipė dėmesį į Lietuvos žiniasklaidos platformų komentarų skiltis, kuriose galima pastebėti didelį kiekį Kremliui palankių naratyvų. Tiesa, kaip pabrėžia šaulių vadas, didžioji dalis komentarų yra sugeneruoti dirbtinio intelekto (DI).

„Nuo kokių 2017 m., kai atsirasdavo raktiniai žodžiai ir frazės, kitoje pusėje įsijungdavo mašina ir pradėdavo generuoti turinį ir botus, t. y. lietuviškas vardas, pavardė, nuotrauka. Matosi, kad yra nustatytas algoritmas, jog tau kas dvi, kas keturias valandas kažką tai kaltų“, – sakė jis.

Kaip veiksmingą būdą kovoti su tokiu priešiškos informacijos srautu L. Idzelis mini Ukrainoje veikiančius vadinamuosius kiberpartizanus, kurie stebi komentarų skiltis.

„Mes neturime tokių pajėgumų kaip kiberpartizanai, kaip Ukrainoje, kurie visa tai valo. Čia reikia atidaryti komentarų skiltį ir valyti kas keletą valandų. Kitu atveju, tu labai nuodiji tuos, kurie yra patriotai. Pagyvenusio amžiaus (žmonės – ELTA) galbūt nesupranta, kad ten yra Rusijoje su DI sugeneruoti komentarai, galvoja, kad lietuviai šitaip dergiasi ant valstybės“, – tvirtino L. Idzelis.

Tikrieji penktosios kolonos mastai yra nežinomi

Tuo metu kalbėdamas apie taip vadinamąją penktąją koloną Lietuvoje, L. Idzelis pabrėžė – sudėtinga žinoti tikslų skaičių žmonių, kurie yra palankūs Rusijai. Pasak jo, reali situacija paaiškėtų tik tuo atveju, jei valstybei kiltų rimta nacionalinė grėsmė.

„Turbūt paaiškės, jeigu kažkas užvirs. (...) Jų masto tikrai niekaip nenusistatysi. Kol nieko nėra, čia gali tik prognozuoti“, – sakė jis.

„Gali pasidaryti kažkokias paraleles su tuo, kas buvo Ukrainoje, nes vis tiek čia yra posovietinė erdvė. Ką tai reiškia? Buvo palikta agentūra, nes niekas KGB ar GRU agentų neatšaukė, niekas (neatšaukė – ELTA) ambasados darbuotojų, kurių ten dirbo 30 ar 50 po priedanga. Ir kiek jie priverbavo tų žmonių, kurie dabar sėdi be jokių užduočių, bet laukia kažkokios užduoties?“ – retoriškai kėlė klausimą LŠS vadas.

2023 m. Valstybės saugumo departamento (VSD) ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) paskelbtoje ataskaitoje teigta, jog maždaug dešimtadalis šalies gyventojų yra linkę manyti, kad dėl karo Ukrainoje atsakinga ne Rusija, o kitos valstybės.

2025 m. žvalgyba taip pat konstatavo, kad absoliuti dauguma Lietuvos piliečių laiko Rusiją grėsme nacionaliniam saugumui, tačiau dalis šalies gyventojų pritaria agresyviai Rusijos vidaus ir užsienio politikai. Vis tik pažymima, kad prorusiškoms jėgoms, kurios buvo mobilizuotos 2024 m. rinkiminiu laikotarpiu, nepavyko įgyti įtakos politinių sprendimų priėmimui Lietuvoje.

Tiesa, žvalgyba neatmeta, jog vidutinėje perspektyvoje Maskva sieks pasinaudoti šiuo Lietuvos visuomenės pažeidžiamumu didindama įtaką šalies politiniams procesams, ypač jei prorusiškos nuostatos taps populiaresnės visuomenėje.