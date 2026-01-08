Sausio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.40 val., leidžiasi 16.11 val. Dienos ilgumas 7.31 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.53 val., teka 23.07 val.
Vardadieniai:
Apolinaras, Gintė, Severinas, Teofilijus, Vilintas, Gudula
Sausio 8-oji Lietuvos istorijoje:
1547 – išleista pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmusa prasti žadei...“ („Katekizmo prasti žodžiai…“).
1896 – gimė Steponas Darius (Jucevičius), lietuvių lakūnas, Lietuvos kariuomenės savanoris, kovų už nepriklausomybę dalyvis. Žuvo perskridęs Atlantą 1933 metais Soldino miške Vokietijoje.
1942 – gimė dailininkė, tekstilininkė Regina Sipavičiūtė.
2011 – Neringoje minint 235-ąsias Liudviko Rėzos gimimo metines, antroji jo vardo kultūros ir meno premija įteikta Klaipėdos universiteto docentei Nijolei Strakauskaitei.
2012 – įvyko pirmieji M.A.M.A. muzikos apdovanojimai.
Sausio 8-oji pasaulio istorijoje:
1642 – mirė italų matematikas ir astronomas, teleskopo išradėjas Galileo Galilei (Galilėjo Galilėjus). Gimė 1564 m.
1654 – Ukraina prisijungė prie Rusijos.
1806 – Didžioji Britanija baigė okupuoti Gerosios Vilties iškyšulį.
1838 – išsiųsta pirmoji telegrafo žinutė, kurioje buvo panaudoti taškai bei brūkšneliai.
1889 – užpatentuotas pirmasis kompiuteris.
1926 – nuvertus karalių Hussein (Huseiną), Ibn Saudas tapo Hejazo valdovu, o karalystė pavadina Saudo Arabija.
1941 – mirė skautų įkūrėjas Robertas Badenas-Powellas (Robertas Padenas Pavelas). Gimė 1857 m.
1942 – gimė anglų fizikas Stephen Hawking (Stivenas Hokingas). Mirė 2018 m.
1959 – Charles de Gaulle (Šarlis de Golis) tapo penktuoju Prancūzijos prezidentu.
1974 – nufotografuota Lochneso pabaisa (Nesė) viename iš trijų didžiausių Škotijoje esančių Glenmoro ežerų.
1993 – serbų sukilėlių vadams derantis dėl taikos, serbai nužudė Bosnijos vicepremjerą.
1995 – raketomis ir artilerijos sviediniais Rusija bombardavo Čečėnijos sotinę Grozną.
1996 – nuo prostatos vėžio mirė buvęs Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrand (Fransua Miteranas), valdęs šalį 1981–1995 m.
2011 – Japonijoje tūkstančiai kompiuterinių žaidimų mėgėjų susirinko prie parodų rūmų Tokijuje, kur šios pramonės milžinė „Nintendo“ pirmąkart leido visuomenei išmėginti savo naują žaidimų konsolę su trimačio vaizdo (3D) galimybe.
2011 – Prancūzijos Rivjeros kurorte Kanuose vagys žaibiškai apiplėšė mados namų „Christian Dior“ parduotuvę, iš kurios pagrobė drabužių ir prabangos prekių, įvertintų maždaug 500 tūkst. eurų.
2020 – vos pakilęs iš Teherano pagrindinio oro uosto buvo numuštas Ukrainos tarptautinių oro linijų (MAU) lėktuvas „Boeing 737-800“. Po kelių dienų Iranas pripažino, kad jo pajėgos netyčia numušė į Kyjivą skridusį lainerį, paaštrėjus įtampai JAV ir Irano santykiuose. Per katastrofą žuvo visi 176 orlaivyje buvę žmonės.
2022 – galutinai išskleistas NASA Jameso Webo kosminis teleskopas (JWST) – galingiausias iki šiol sukonstruotas toks prietaisas.
Sausio 8-oji šou pasaulyje:
1935 – JAV Tupelo mieste (Misisipės valstija) gimė „Rokenrolo Karalius“ Elvis Presley (Elvis Preslis). Mirė 1977 m.
1946 – gimė grupės „Doors“ gitaristas Robby Kreiger (Robis Kreigeris).
1947 – gimė britų dainininkas ir dainų autorius David Bowie (Deividas Būvis). Mirė 2016 m.
2007 – eidamas 82-uosius, nuo infarkto mirė animatorius Iwao Takamoto (Ivao Takamotas), sukūręs animacinį šuniuką Skūbį Dū bei kitus personažus iš tokių serialų kaip „Flinstounai“ (The Flintstones) ir „Džetsonai“ (The Jetsons).
2007 – būdamas 77 metų mirė Didžiosios Britanijos televizijos veteranas Magnus Magnusson (Magnusas Magnusonas), kuris 25 metus nuo 1972-ųjų vedė BBC televizijos šou „Mastermind“.
2011 –filmą „Socialinis tinklas“ (The Social Network) JAV Nacionalinė kino kritikų draugija pripažino geriausiu 2010 metų filmu.
2013 – būdamas 60 metų Pietų Afrikos Respublikoje mirė režisierius David R.Ellis (Deividas R.Elis).
Naujausi komentarai