„Scanoramai“ atsisakius prezidento globos, Nausėdos patarėjas ragina reaguoti adekvačiai

„Liaudies išmintis ir senovės išminčiai sako, kad karšta galva negalima priimti sprendimų. Šioje vietoje kultūros bendruomenės aš prašau adekvačiai reaguoti ir, šiek tiek apgalvojus veiksmus, sėsti prie konstruktyvių diskusijų“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė S. Olencevičius.
„Šiandien padarius vieną ar kitą, sakykime, iš pykčio veiksmą, ar iš nevilties veiksmą, rytoj galima gailėtis. Tai, kad to nebūtų, tikrai kviečiu visus dialogui ir konstruktyviai diskusijai, nes tik taip galime judėti į priekį ir rasti naudingiausią sprendimą“, – sakė jis.
Nors kultūros bendruomenės atstovai laikosi pozicijos, kad Kultūros ministerija neturėtų priklausyti „Nemuno aušrai“, S. Olencevičius tvirtina, jog ne šalies vadovo teisėje spręsti šį klausimą.
„Reikalavimas yra reikalavimas ir šioje vietoje ne prezidento teisė spręsti šitą dalyką. Prezidentas pagal Konstituciją patvirtina pateiktą sąrašą. Ne veltui prezidentas klausė premjerės (Ingos Ruginienės – ELTA), ar turite alternatyvą, ar turite kitą pavardę. Jam buvo pasakyta: šiuo momentu neturime“, – sakė S. Olencevičius.
„Prezidento teisės šioje vietoje ir baigėsi. Jis, ką galėjo, tą ir padarė, – pasirašė dekretą. Bet darbas nesustoja“, – pridūrė šalies vadovo patarėjas.
Kaip jau buvo skelbta, protestuodami prieš sprendimą, kad Kultūros ministerijai vadovaus „Nemuno aušros“ atstovas, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ pareiškė atsisakantys prezidento G. Nausėdos globos.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Naujausi komentarai