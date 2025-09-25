Griežtas kino festivalio „Scanorama“ kirtis: atsisako Nausėdos globos

Sprendimas priimtas kultūros bendruomenės atstovams sukilus dėl šalies vadovo sprendimo patvirtinti „Nemuno aušros“ narį Ignotą Adomavičių kultūros ministru.
„Atsisakydama prezidento globos, „Scanorama“ renkasi ištikimybę savo vertybėms ir žmonėms, kurie šiandien gina kultūros ateitį Lietuvoje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė festivalio rengėjai.
Ketvirtadienį keli tūkstančiai žmonių susirinko į kultūros bendruomenės atstovų organizuotą protestą prieš I. Adomavičių.
Pasak festivalio rengėjų, protestas liudija, kad kultūros žmonių balsas buvo ignoruotas.
„Scanorama“ negali likti nuošalyje. Festivalis visada rėmėsi tikėjimu, kad kinas yra daugiau nei pramoga – jis ugdo visuomenės jautrumą, formuoja kritinį mąstymą, saugo atmintį ir stiprina atsparumą“, – teigė organizatoriai.
„Prezidento globos vardas, kuris buvo suteiktas „Scanoramai“, mums nėra tik tuščias formalumas. Jis reiškia tikrą kultūros palaikymą, įsipareigojimą kūrėjams ir bendruomenei. Kai šio įsipareigojimo nelieka, globa praranda savo prasmę“, – rašė jie.
Kaip rašė BNS, kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją pasirašė daugiau nei 50 tūkst. žmonių.
Pats I. Adomavičius yra sakęs, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.
Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, jog netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.
I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.
