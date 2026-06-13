Seimas svarsto denonsuoti Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių

Jis buvo sudarytas siekiant leisti pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti sieną su specialiais leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų.
Dokumentas buvo parašytas 2010-aisiais Minske, jis Lietuvos ratifikuotas po metų, tačiau, pasak užsienio reikalų viceministro Vidmanto Verbicko, susitarimas taip ir neįsigaliojo.
„Baltarusijos valdžia nesugebėjo ratifikuoti ir notifikuoti Lietuvos net ir tuo metu… Kitaip sakant, į mūsų piliečių geranorišką interesą nebuvo atsižvelgta. Šiandien tikrai nematome galimybių, kaip ta sutartis toliau galėtų būti ir funkcionuoti“, – parlamentarams pristatydamas siūlymą denonsuoti susitarimą kalbėjo jis.
„Užsienio reikalų ministerijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad susitarimas neįsigaliojęs ir nuo jo pasirašymo praėjo daugiau nei 15 metų, jis abiem pusėms nėra aktualus, todėl tikslinga šį susitarimą denonsuoti“, – sakė viceministras.
V. Verbicko teigimu, susitarimo denonsavimas atitinka nuoseklią Lietuvos užsienio politiką ir nacionalinio saugumo interesus.
Kolegas palaikyti tokį siūlymą kvietęs Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) narys Arminas Lydeka teigė, jog nėra normalu turėti tokį susitarimą su autoritarinio lyderio Aliaksandro Lukašenkos valdoma Baltarusija, kuri organizuoja įvairias hibridines atakas prieš Lietuvą.
Po pristatymo už šiuos pakeitimus vieningai balsavo 86 Seimo nariai. Toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame URK. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti birželio pabaigoje.
(be temos)
(be temos)