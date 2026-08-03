Šeimos drama Ukmergės rajone: po specialistų vizito – sprendimas

Toks sprendimas, kaip Eltai nurodė VVTAĮT Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė, priimtas po tarnybos specialistų vizito pas šeimą šeštadienį.
„Šiuo metu galutiniai sprendimai dėl šeimos dar nėra priimti. Po šeštadienį įvykusio susitikimo ir mamai sutikus bendradarbiauti, kartu ieškoti sprendimų dėl vaikų geriausių interesų, nutarta iš naujo vertinti vaikų situaciją“, – teigė L. Baranauskienė.
Anot VVTAĮT atstovės, šeštadienį vaiko teisių gynėjai apsilankė šeimos namuose, kur susitiko ir pasikalbėjo su mama. Tėčio su vaikais tuo metu namuose nebuvo.
„Susitikimo tikslas buvo sutarti dėl tolimesnio bendradarbiavimo galimybių ir pirminio paslaugų poreikio šeimai, tai ir buvo aptarta“, – nurodė L. Baranauskienė.
Jos teigimu, vertinant vaikų situaciją, bus patikslinama informacija dėl vaikų sveikatos iš jų gydymo įstaigų, vaikų nuomones išklausys psichologas.
Pasak L. Baranauskienės, antradienį VVTAĮT specialistai susitiks su Ukmergės rajono savivaldybės atstovais ir aptars klausimus dėl šeimai reikalingos pagalbos.
Eltai šeimos atstovė advokato padėjėja Dalia Jasevičienė sakė, kad šeštadienį su vaiko teisių apsaugos specialistais buvo sutarta, kad vaikai iš šeimos nebus paimti.
„Buvo sutarta mobilios komandos pagalba ir dar dviejų fizinių asmenų tarpininkavimo pagalba“, – Eltai komentavo ji.
Tiesa, VVTAĮT Eltai nepatvirtino, jog su šeima sutarta, kad jos vaikai nebus paimti.
Nutarta iš šeimos paimti šešis vaikus
ELTA primena, kad advokato padėjėja D. Jasevičienė socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino istoriją apie Ukmergės rajone gyvenančią daugiavaikę šeimą, kurios viena iš atžalų – kelių mėnesių kūdikis – mirė Kauno klinikose.
Kaip pasakojo teisininkė, gegužę šeimoje gimė vaikas, turėdamas Patau sindromą. Šia reta genetine liga sergantys vaikai dažnai ilgai neišgyvena.
Pasak D. Jasevičienės, vaikui mirus, šeimą pasiekė žinia apie VVTAĮT sprendimą iš jų paimti vaikus, įskaitant ir jau mirusią mergaitę. VVTAĮT anksčiau Eltai nurodė, kad šiuo atveju įvyko klaida – tarnybą žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų, tad formaliai sprendime dėl vaikų paėmimo iš šeimos buvo įrašyta ir jau mirusi mergaitė.
Vaiko teisių apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio, kuris vėliau mirė, būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti vaikus. Anot VVTAĮT, šeimos atžalas norima paimti, nes, tarnybos specialistų vertinimu, vaikams yra kilusi grėsmė jų gerovei, emociniam saugumui, raidai ir sveikatai.
Tiesa, anot VVTAĮT Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos L. Baranauskienės, nors sprendimas paimti vaikus iš šeimos jau priimtas, kol kas į teismą dėl to nesikreipta. Ji minėjo, kad jei tėvai nuspręs bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos specialistais, tarnyba gali pakeisti savo sprendimą.
Minima šeima VVTAĮT specialistams yra žinoma nuo 2018 m.
Prokuratūra pranešė, kad dėl Kauno klinikose mirusio kūdikio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tyrimas yra atliekamas dėl galimo piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis.
Tyrimo metu bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui.
Naujausi komentarai