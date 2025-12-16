Seimui imantis svarstyti LRT įstatymo pataisas pradedamas trijų dienų protestas

„Mes nesutinkame tylėti ir leisti mūsų valstybės ir nepriklausomos žiniasklaidos pamatus griauti tyliai. Nematome kito kelio kaip rinktis į tęstinius protestus prie Seimo“, – kvietime į protestą rašo Žurnalistų profesionalų asociacija.
Tris dienas nuo ryto savo laidas iš Nepriklausomybės aikštės transliuos LRT radijas, vakarais bus degami laužai.
Reikalaujant prezidento veto, jeigu pataisa būtų priimta, nuo antradienio iki penktadienio prie Prezidentūros S. Daukanto aikštėje stovės instaliacija „Bestuburių oro žmogeliukų parkas“.
Protestuoti antradienį numatyta ir prie visuomeninio transliuotojo būstinės, kur į posėdį rinksis LRT taryba. Jame turėtų dalyvauti dabartinė LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, ji socialiniuose tinkluose „didžiąją dalį“ LRT tarybos apkaltino transliuotojo užvaldymu.
Pasirodžius šiam pareiškimui, taryba pareiškė norinti suprasti, kaip generalinė direktorė mato savo tolesnį darbą LRT.
Savo protestą ketvirtadienį atnaujino ir LRT žurnalistai bei darbuotojai, Seimui skubos tvarka pradėjus svarstyti pataisas, leidžiančias lengviau atleisti LRT generalinį direktorių.
Tiek LRT, tiek asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Pataisomis, kurias po pateikimo palaikė valdantieji socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“, siūloma nustatyti, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleidžiamas iš pareigų už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Seimo Kultūros komitetas pirmadienį pritarė šioms pataisoms, nors ir neapsvarstė dalies opozicijos atstovų iš anksto registruotų siūlymų. Svarstymus komitetas ketina tęsti antradienio rytą prieš plenarinį parlamento posėdį.
Opozicija komiteto posėdyje nedalyvavo, jie taip pat ketina skelbti nepasitikėjimą parlamento vadovu Juozu Oleku, toliau boikotuoti Seimo posėdžius.
Antradienį į posėdį renkasi ir Etikos ir procedūrų komisija, ji spręs, ar praėjusio ketvirtadienio popietinis posėdis vyko teisėtai, ar svarstant LRT įstatymo pataisas nepadaryta kitų Seimo statuto pažeidimų.
Etikos komisija yra sulaukusi trijų skundų.
Ketvirtadienį Seime numatytas minėtų įstatymo pataisų priėmimas.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo kelios dešimtys tūkstančių žmonių.
