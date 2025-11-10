Šiauliai kviečia švęsti saulėtas Kalėdas

Kalėdinių ir naujamečių iniciatyvų rengėja – Šiaulių miesto savivaldybė, organizatorius – Šiaulių kultūros centras. Renginiai, jei nenurodyta kitaip, nemokami.
Šių metų šventė įgauna naują, šviesos kupiną pavidalą – „Saulėtos Kalėdos“, simbolizuojančios šilumą, bendrystę, viltį ir atgimimą. Šventinis įvaizdis su saulėmis primena, kad Šiauliai – Saulės miestas, kuriame šviesa sklinda ne tik iš dangaus, bet ir iš žmonių širdžių bei gerų darbų. Ši šventė ne tik įkvepia šypsenoms ir bendrystei, bet ir tampa šviesiu įvadu į artėjančius Šiaulių jubiliejinius metus, kviečiančius pasitikti ateitį su saulės šviesa ir viltimi.
„Saulė nuo seno yra mūsų miesto simbolis – šviesos, gyvybės ir atsinaujinimo ženklas. Ji įprasmina ne tik Šiaulių vardą, bet ir mūsų bendruomenės dvasią – šilumą, vienybę ir atvirumą. Šventinis laikotarpis primena, kad kiekvienas galime būti mažyte saule – savo gerumu, dėmesiu ir pagarba vieni kitiems. Tegul šios šviesos pakanka visiems metams, o tradicijos, kuriomis dalijamės, stiprina mūsų miestą ir jungia kartas“, – sakė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.
Saulės miestas Kalėdas pasitinka puoselėdamas tikrumo, natūralumo ir jaukumo tradicijas – Prisikėlimo aikštėje bus puošiama gyva žaliaskarė, dovanota šiauliečių, kurios grožį išryškins auksiniai, sidabriniai ir balti akcentai bei apie 3 kilometrus šviečiančių girliandų. Šiųmetės eglės puošyboje išsaugoti Šiaulių tapatybės simboliai – meška, jautis, kunigaikštiška kepurė, apvaizdos akis, o naujasis akcentas – saulė – taps miesto atpažįstamumo ženklu. Eglės prieigose taip pat išvysime devynias dideles miesto simbolių dekoracijas. Greta pagrindinės eglės spindės ir 50 mažesnių, šviečiančiomis girliandomis papuoštų eglučių, kurios sukurs šiltą, pasakišką atmosferą.
„Trečius metus iš eilės Šiaulių Kalėdų eglė pasipuošia gyvu žaliu medžiu – tai mūsų pasirinkimas puoselėti tradicijas, tvarumą ir tikrumą. Kiekvienas miesto simbolis eglėje pasakoja istoriją apie Saulės miestą, jo žmones ir vertybes. Kalėdų eglės grožiui sukurti bus panaudota apie 3 km šviečiančių girliandų, ne mažiau kaip 150 vnt. dinaminių stulpelių – varveklių, 400 vnt. įvairių dydžių burbulų, 150 vnt. šviečiančių Šiaulių miesto simbolių: meška, jautis, kunigaikštiška kepurė, apvaizdos akis, saulė, bei 9 didelės miesto simbolio dekoracijos eglės prieigose“, – pasakojo Šiaulių kultūros centro direktorė Deimantė Bačiulė.
Eglės įžiebimo šventė prasidės 17 val. – programoje numatyta pasaka „Saulės stebuklas“ (rež. R. Šiaučiūnaitė), atlikėjo Silvester Belt koncertas. Eglės įžiebimo šventėje šiauliečių ir miesto svečių lauks daugiau pramogų. Prisikėlimo aikštėje, kaip ir kasmet, įsikurs Kalėdų paštas, prakartėlė. Antrus metus bus galima pasikelti apžvalgos ratu, pasisupti išskirtinio grožio, vienintele tokia Baltijos regione, karusele bei pasivažinėti kalėdiniu traukinuku. Varpo gatvės atkarpoje tarp Vilniaus gatvės ir Aušros alėjos veiks „Gardumynų gatvė“.
Šventinis laikotarpis Šiauliuose, prasidėsiantis gruodžio pradžioje, džiugins iki pat Trijų Karalių. Visą šį metą miestiečiai ir svečiai galės mėgautis koncertais, parodomis, edukacijomis, akcijomis bei įvairiomis iniciatyvomis, kurias dovanoja Šiaulių miesto įstaigos ir organizacijos. Išsami šventinių renginių programa skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės (www.siauliai.lt) ir Šiaulių kultūros centro (www.siauliukc.lt) interneto svetainėse.
Naujausi komentarai