Šiems miestams – valstybės prizai už pažangą aplinkosaugoje

Šioms savivaldybėms perduota maždaug 36,5 tūkst. eurų vertės valstybės turto – dviračių srautų fiksavimo įrangos, oro kokybės matavimo įrenginių, išmaniųjų suoliukų – tokiam Aplinkos ministerijos siūlymui šią savaitę pritarė Vyriausybė.
„Turtas buvo skirtas kaip prizai Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingo lyderiams ir didžiausią pažangą padariusioms savivaldybėms“, – teigiama nutarimo projekto pažymoje.
Vilniui ir Jonavai perduoti dviratininkų skaičiavimo įrenginiai, Klaipėdai – dvi automatinės oro kokybės matavimo sistemos, Panevėžiui ir Jurbarkui – po vieną išmanųjį suoliuką.
„Prizų skyrimas yra praktinė motyvavimo ir aplinkos politikos įgyvendinimo priemonė, leidžianti savivaldybėms stiprinti ir plėtoti tas veiklas, už kurias jos buvo įvertintos“, – rašoma dokumente.
Savivaldybių aplinkosaugos reitingas sudaromas nuo 2022 metų, juo vertinama savivaldybių pažanga aplinkosaugoje.
Savivaldybės reitinguojamos pagal darnaus judumo, oro ir vandens kokybės, klimato kaitos valdymo, biologinės įvairovės ir aplinkosauginio sąmoningumo rodiklius.
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