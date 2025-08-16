 Signatarui Jonui Prapiesčiui skirta valstybinė renta

Signatarui Jonui Prapiesčiui skirta valstybinė renta

2025-08-16 12:36
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Jonui Prapiesčiui skyrė valstybinę rentą.

Jonas Prapiestis
Jonas Prapiestis / M. Ambrazo / ELTOS nuotr.

Renta signatarui, Vyriausybės sprendimu, skirta nuo šių metų liepos 10 d.

Kaip numato įstatymas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai turi teisę gauti valstybinę rentą, kurios dydis siekia 38,79 proc. Seimo nario pareiginės mėnesinės algos – vidutinis signataro rentos dydis viršija 2,4 tūkst. eurų per mėnesį.

Kaip nurodo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), renta signatarui mokama, jeigu jis negauna kitų draudžiamųjų pajamų – išskyrus uždarbį pagal autorines sutartis už kūrybinę veiklą – ir jeigu jis negauna valstybinės pensijos.

 

 

Šiame straipsnyje:
valstybinė renta
Jonas Prapiestis
Vyriausybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų