Vyriausybė dar metams pratęsė šį draudimą

Vyriausybė pirmadienį pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui 2023 metais įteisintą tokių prekių eksporto kontrolę pratęsti iki 2027 metų sausio 2 dienos.
„Pratęsdami eksporto kontrolės priemones siekiame užtikrinti veiksmingą tarptautinių sankcijų taikymą bei sumažinti jų apeidinėjimo riziką. Tai svarbus žingsnis stiprinant mūsų ir visos Europos saugumą,“ – pranešime teigė viceministras Paulius Petrauskas.
Pasak pranešimo, šios priemonės padėjo sumažinti tokių prekių srautus į Rusiją ir Baltarusiją, tačiau sankcijų vengimo rizika išlieka, todėl nutarta galiojimą pratęsti.
Be to, rengiamos papildomos eksporto kontrolės priemonės padidintą riziką keliančioms didelio prioriteto prekėms, numatytoms ES reglamentuose. Jos bus teikiamos svarstyti atskiru nutarimu.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė 2023 metų birželį uždraudė per Lietuvą vežti 57 dvigubos paskirties prekių grupes – daugiausia gaminius su mikroelektronikos ir puslaidininkių komponentais.
Tų pačių metų lapkritį Vyriausybė papildomai į sąrašą įtraukė įvairius mechaninius įrenginius, optines ir puslaidininkių laikmenas, ličio elementus ir baterijas, transporto priemones kroviniams vežti bei barometrus.
Naujausi komentarai